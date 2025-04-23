Время дирижаблей возвращается, правительство РФ подписало распоряжение по разработке и внедрению этих транспортных средств в труднодоступных районах Арктической зоны, сообщил президент Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» профессор Виктор Чуйко, сообщает ТАСС.

В рамках стратегического развития страны на северных территориях России принято важное решение — возобновить производство современных дирижаблей. Эти уникальные воздушные суда станут ключевым элементом в организации грузовых перевозок в самые отдалённые уголки Крайнего Севера, где традиционные методы доставки нередко сталкиваются с серьёзными препятствиями и ограничениями.

Амбициозные планы развития этого сегмента озвучил глава Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» В.М. Чуйко. Он отметил, что внедрение современных гелиевых дирижаблей — это не только инновационный шаг, но и необходимость в условиях суровых арктических условий. Новые воздушные суда позволят значительно повысить эффективность грузовых перевозок в труднодоступные районы, что является важной частью реализации государственной программы развития Арктической зоны до 2035 года.

Планируется, что грузоподъемность новых дирижаблей достигнет до 200 тонн — это позволит за один рейс транспортировать крупные объёмы грузов, включая оборудование для нефтегазовой промышленности, строительные материалы и продовольственные запасы. При этом скорость передвижения, составляющая около 100 километров в час, полностью соответствует требованиям арктического климата — сложных условий, где важна стабильность и безопасность перевозки.