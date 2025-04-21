Autonews: иоржественный старт выпуска модели Lada Iskra состоялся 19 апреля в Тольятти в честь первенца Волжского автозавода — ВАЗ-2101.

19 апреля началась полноценная сборка долгожданной Лады Искра. Сразу в трех кузовных вариантах: седан, кросс-универсал и универсал. Впрочем, следует учитывать, что в апреле через конвейер пройдет лишь небольшое количество автомобилей. Тем не менее, АвтоВАЗ предусмотрительно организовал возможность предварительного заказа на выбранную версию Искры.

Многие наблюдатели и эксперты склоняются к мнению, что предзаказ – это своего рода исследование спроса на новую модель, поскольку маркетологи компании еще не уверены в том, какая из модификаций Lada Iskra вызовет наибольший интерес у российских покупателей, а какие могут остаться невостребованными в автосалонах. Однако такая стратегия предоставит возможность заранее спланировать выпуск конкретных версий. Плюс ко всему, это поможет эффективнее управлять запасами комплектующих, так как реальные продажи начнутся не раньше июня. Учитывая это, есть вероятность, что первая партия автомобилей для тех, кто оформил предзаказ, будет предложена по разумной цене. По предварительным данным, стоимость Искры ожидается в диапазоне 1,2–1,3 миллиона рублей, но многое зависит от выбранной комплектации.

Базовая версия Искры получит стандартный набор оборудования: две подушки безопасности, систему ABS, электронную стабилизацию (ESP), систему помощи при старте в гору (HCA), а также передние стеклоподъемники, LED-осветительные приборы, датчики света и дождя. Стандартная трансмиссия — пятиступенчатая механическая коробка передач, хотя за дополнительную плату будет доступна шестиступенчатая механика и вариатор от китайских производителей.

В более высоких комплектациях покупатели смогут рассчитывать на наличие кондиционера, рулевого колеса, обтянутого натуральной кожей, камеры заднего вида, парктроников, легкосплавных колесных дисков размером 16 дюймов и небольшого 8-дюймового мультимедийного экрана с поддержкой Яндекса.

Что касается моторов, новая Lada Iskra будет оснащена 1,6-литровыми двигателями мощностью 90 и 106 л.с. Вероятнее всего, это будут движки от Гранты — как восьмиклапанные, так и шестнадцатиклапанные. Эти моторы показывают достаточно хорошие результаты и могут эффективно конкурировать с Вестой по динамическим характеристикам.

Интересно, что менее мощный вариант на 90 л.с. будет работать в паре лишь с устаревшей пятиступенчатой механикой, тогда как более новый двигатель на 106 л.с. предложит либо вариатор, либо шестиступенчатую коробку. Многие эксперты предлагали убрать старую механику из линейки трансмиссий для новой Искры, учитывая предшествующий опыт с частыми поломками.

АвтоВАЗ продолжает следовать изначальной стратегии, и в начале выпуска планируется создать 11 тысяч автомобилей. Вероятно, что завод пока не располагает достаточным количеством шестиступенчатых трансмиссий для замены моделей с пятиступенчатой коробкой.

На данный момент трудно предсказать, как новая модель будет воспринята российскими покупателями. Ближайший конкурент – это всё та же Гранта, популярность которой, несмотря на возраст, остается высокой. Размеры и характеристики Искры чуть превосходят Гранту, но, как утверждают специалисты АвтоВАЗа, дизайн нового автомобиля гораздо более современный и практичный.

Lada Iskra построена на платформе CMF-B-LS, которая также является основой для Dacia Logan и Sandero третьего поколения. Данная конструкция полностью оправдала свои ожидания как по безопасности, так и по технологичности, и является весьма удачным выбором для автомобилей класса «В».

Тем не менее, как именно российский потребитель воспримет Искру, покажет время. В отзывах на форумах уже можно увидеть множество положительных комментариев о управляемости на высокой скорости, экономичности и проходимости благодаря увеличенному клиренсу. Однако настоящие испытания всё еще впереди: проверка на летней жаре, осенних дождях и зимних метелях в новогодний период.

Ближайшее будущее Lada Iskra будет определено пользователями, и пока сегмент бюджетных автомобилей укрепляется позицией Гранты, а в премиум-классе лидерство удерживает Веста. Возможно, Искра сможет объединить обе категории покупателей, но для этого необходимо сохранить цену в пределах 1,1–1,2 миллиона рублей, что также окажет влияние на её дальнейшую судьбу на российском рынке.