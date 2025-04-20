Руководство планирует увеличить производство с 60 до 120 тысяч машин в год и вывести автомобили марки BelGee на второе место на российском рынке, используя новые модели электромобилей и гибридов.

Известные россиянам кроссоверы BelGee X50 и BelGee X70, а также седан S50 продемонстрировали отличные результаты, опередив в продажах российские автомобили марки Lada. Объёмы продаж «Белджи» в Беларуси почти в два раза превысили результаты Lada: было реализовано более 25 тысяч кроссоверов Geely, в то время как объемы продаж российских автомобилей составили лишь 12,5 тысяч единиц. Руководство белорусского завода «Белджи» уверенно смотрит в будущее и считает, что есть все шансы для того, чтобы автомобили марки BelGee заняли второе место на российском рынке в ближайшие годы. Генеральный директор завода Геннадий Свидерский убеждён, что это выполнимая цель. С учетом предстоящего расширения производственных мощностей завода, ожидается увеличение объема сборки автомобилей с нынешних 60 тысяч до 120 тысяч в год, начиная со второго полугодия 2025 года. Также на горизонте появляются новые модели электромобилей и гибридов, которые, скорее всего, будут маркированы как «Белджи» и также войдут в статистику общих продаж, включая и российский рынок.

Вполне вероятно, что Минпромторг России не останется безучастным к росту продаж белорусских автомобилей Возможно, в ближайшее время изменится система налогообложения импортируемых китайских автомобилей, которые маркируются как белорусские.