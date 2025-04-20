Байкало-Амурская магистраль продолжает модернизироваться: за последние три года проложено 970 км новых путей, построены десятки мостов, включая самый длинный на БАМе — 392-метровый через реку Нюкжа.

БАМ продолжает свое преобразование благодаря усилиям российских специалистов, которые, несмотря на множество трудностей, уверенно прокладывают вторую линию сквозь непроходимую тайгу и горные массивы. За последние три года компании, входящие в Нацпроектстрой, проложили 970 километров новых путей, построили десятки мостов, среди которых выделяется 392-метровый переход через реку Нюкжа на перегоне Талума – Дюгабуль линии Хани – Тында. Этот мост стал самым длинным сооружением подобного типа, построенным на БАМе со времен Советского Союза. Подробности о нем можно найти по ссылке в конце статьи. В феврале этого года в Российских железных дорогах официально объявили о завершении второго этапа модернизации Восточного полигона, однако не все объекты уже введены в эксплуатацию. Например, в апреле был открыт новый разъезд на однопутном лимитирующем участке Маревая – Змейка. В ходе кампании здесь было уложено 2,4 километра нового пути, установлено семь стрелочных переводов, возведен один мост и смонтирована водопропускная труба.

Как и на многих других участках, работы на этом перегоне проходили в условиях высокой сейсмичности, вечной мерзлоты и болотистых территорий. Эти факторы потребовали особенного подхода и дополнительных мер. В частности, для укрепления земляного полотна была использована охлаждающая скальная наброска, также были обустроены бермы и дренажные кюветы. Новый мост оснастили демпферами, что обеспечит конструкции дополнительную устойчивость. В рамках проекта было переработано около 45 тысяч кубометров грунта.

Теперь на перегоне Маревая – Змейка линии Тында – Улак встречные и попутные составы смогут без проблем разъезжаться, что значительно повысит пропускную способность этого участка магистрали. Реализация ряда подобных инициатив позволит железной дороге на данном направлении ежедневно обслуживать до 23 пар грузовых поездов. Другим важным проектом, который был реализован в апреле, стала двухпутная вставка длиной 6,7 километра между станциями Хальгасо и Силинка линии Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре. Здесь специалисты компании «Бамстроймеханизация», входящей в Нацпроектстрой, переработали 270 тысяч кубометров грунта, значительная часть которого была использована для создания насыпи высотой до 11 метров на некоторых участках. Главным искусственным сооружением на этом перегоне стал мостовой переход через реку Силинка длиной 134 метра, а также был построен 70-метровый путепровод над автодорогой.

На этом участке также внедрили микропроцессорную систему централизации МПЦ-ЭЛ, которая позволит диспетчерскому персоналу эффективно управлять стрелками и светофорами, а также следить за работой оборудования. Эта система минимизирует эксплуатационные затраты и значительно повышает безопасность транспортировки.

В марте 2025 года министр транспорта России Роман Старовойт на заседании Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что по итогам предыдущего года провозная способность Восточного полигона достигла 180 миллионов тонн. По его прогнозам, к 2033 году она увеличится до 270 миллионов тонн.