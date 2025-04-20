Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
На БАМе построили самый длинный мост со времён Советского Союза
Байкало-Амурская магистраль продолжает модернизироваться: за последние три года проложено 970 км новых путей, построены десятки мостов, включая самый длинный на БАМе — 392-метровый через реку Нюкжа.

БАМ продолжает свое преобразование благодаря усилиям российских специалистов, которые, несмотря на множество трудностей, уверенно прокладывают вторую линию сквозь непроходимую тайгу и горные массивы. За последние три года компании, входящие в Нацпроектстрой, проложили 970 километров новых путей, построили десятки мостов, среди которых выделяется 392-метровый переход через реку Нюкжа на перегоне Талума – Дюгабуль линии Хани – Тында. Этот мост стал самым длинным сооружением подобного типа, построенным на БАМе со времен Советского Союза. Подробности о нем можно найти по ссылке в конце статьи. В феврале этого года в Российских железных дорогах официально объявили о завершении второго этапа модернизации Восточного полигона, однако не все объекты уже введены в эксплуатацию. Например, в апреле был открыт новый разъезд на однопутном лимитирующем участке Маревая – Змейка. В ходе кампании здесь было уложено 2,4 километра нового пути, установлено семь стрелочных переводов, возведен один мост и смонтирована водопропускная труба.

Как и на многих других участках, работы на этом перегоне проходили в условиях высокой сейсмичности, вечной мерзлоты и болотистых территорий. Эти факторы потребовали особенного подхода и дополнительных мер. В частности, для укрепления земляного полотна была использована охлаждающая скальная наброска, также были обустроены бермы и дренажные кюветы. Новый мост оснастили демпферами, что обеспечит конструкции дополнительную устойчивость. В рамках проекта было переработано около 45 тысяч кубометров грунта.

Теперь на перегоне Маревая – Змейка линии Тында – Улак встречные и попутные составы смогут без проблем разъезжаться, что значительно повысит пропускную способность этого участка магистрали. Реализация ряда подобных инициатив позволит железной дороге на данном направлении ежедневно обслуживать до 23 пар грузовых поездов. Другим важным проектом, который был реализован в апреле, стала двухпутная вставка длиной 6,7 километра между станциями Хальгасо и Силинка линии Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре. Здесь специалисты компании «Бамстроймеханизация», входящей в Нацпроектстрой, переработали 270 тысяч кубометров грунта, значительная часть которого была использована для создания насыпи высотой до 11 метров на некоторых участках. Главным искусственным сооружением на этом перегоне стал мостовой переход через реку Силинка длиной 134 метра, а также был построен 70-метровый путепровод над автодорогой.

На этом участке также внедрили микропроцессорную систему централизации МПЦ-ЭЛ, которая позволит диспетчерскому персоналу эффективно управлять стрелками и светофорами, а также следить за работой оборудования. Эта система минимизирует эксплуатационные затраты и значительно повышает безопасность транспортировки.

В марте 2025 года министр транспорта России Роман Старовойт на заседании Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что по итогам предыдущего года провозная способность Восточного полигона достигла 180 миллионов тонн. По его прогнозам, к 2033 году она увеличится до 270 миллионов тонн.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#история #рекорд #дальний восток #бам #строительство мостов #комсомольск-на-амуре #тында #развитие регионов #млдернизация #хан
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
24
Спутниковые снимки подтвердили прибытие истребителей Су-35 в Алжир
+
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
Пользователи сообщают о появлении новых проблем после установки драйвера Nvidia Game Ready 576.02
8
Lian Li представила корпус Lancool 207 Digital со встроенным 6-дюймовым дисплеем на передней панели
1
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
Опубликованы первые рендеры Moto G86
+
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
12
Minix представила новые мини-ПК оснащенные процессорами Intel Core Ultra и памяти DDR5 до 32 ГБ
1
В PCWorld перечислили 5 распространенных ошибок при покупке и использовании USB-кабелей
+
Haval Xiaolong Max PHEV второго поколения получил 16 000 заказов за первые сутки после запуска
+
Драйвер GeForce Game Ready 576.02 повышает производительность видеокарт RTX 50 и RTX 40 до 7,5%
2
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
2
В базе данных NBD заметили упоминание новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 9000WX
+
SpaceX представит роутер Starlink Gen 4 для нового комплекта Mini с поддержкой скорости до 2 Гбит/с
+
Ученые обнаружили материал, который сжимается при нагревании и расширяется под давлением
+
Windows 11 24H2 работает стабильнее с драйвером NVIDIA 576.02
1
Энтузиаст создал самодельный лидар на базе Raspberry Pi
+
Флагман ZTE Nubia Z70S Ultra получит новую главную камеру
+
Geforce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti предлагаются на уровне рекомендованной розничной цены или ниже
1

Популярные статьи

Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
5
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
8

Сейчас обсуждают

ebatoryi
04:22
я тоже использую нормализацию в одной проге на пк.
Представлена система умных датчиков Oko для растений с мониторингом влажности и pH
GreedXmas
04:10
Мля, читеры читерят в играх которые стоят по 70 баксов, притом в которых ещё и длс на 200, а тут читеров прям остановит $60 в год?? ЧТО за бред?? На рутрекере, выкладывают игры с новыми патчами и длс ...
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
ebatoryi
03:48
надо писать-здравствуй дружок,а не с ты сара коннор начинать.
ChatGPT начал называть пользователей по имени, но многим это кажется неприятным
eai
03:48
Это еще что, я до сих пор жду озвучку Wolfenstein The New Order.
Русская озвучка Alan Wake 2 от студии GamesVoice стала доступна для загрузки
32Влад32
03:13
Не верю хохлам. Всегда врали. Нацики сейчас дозу примут и пойдут из пушки стрелять.
Зеленский положительно отреагировал на решение Путина о «пасхальном перемирии»
ebatoryi
02:49
их триперами ещё называют.Он вжарится в слот,ты его потом не вынешь оттуда.
Panic представила желтый чехол Playdate Cover в тон консоли
Dmitry Mitry
02:37
У нас давно продается.
Casio анонсировала выход ретро-часов A130WE-7A в Великобритании
Искренне Ваш
02:27
Бредятина какая то. У меня батареи при очень активном использовании остается к ночи процентов 30. По нагреву это вообще чушь. Часами играл в пабг он еле теплый.
Тест батареи показал низкую эффективность OnePlus 13 среди флагманов
ebatoryi
01:58
саня-катафалк ещё его называют,главкома всу.Зеля не управляет фашистами,вон по радио говорят,они уже стреляют 20-го апреля 2025 и рыжий не управляет ими тоже-там банды,раздробленность. Киев после нач...
Зеленский положительно отреагировал на решение Путина о «пасхальном перемирии»
Waramagedon
01:50
уже придумано давно - проституция )))
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем