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gotreksson
В России запущено новое уникальное производство спецоборудования для горнодобывающей отрасли
Уже изготовлен самый крупный в России концентратор СТПЦК175, перерабатывающий до 1000 тонн руды в час. Планируется создание полного промышленного комплекса для локализации производства, что снизит издержки и повысит качество.

В стране стартовало новое и уникальное производство, которое обеспечит полное замещение «Сервистехнопром» на севере Иркутска, стал значимым шагом на пути к технологическому суверенитету государства. Совсем недавно был запущен новый цех площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров, где будут производится специализированное оборудование для горнодобывающей отрасли, аналоги которого в стране ранее отсутствовали.

Компания, обладая собственным конструкторским отделом, за последние годы сделала значительный вклад в развитие российской промышленности. Здесь наладили производство импортозамещающего оборудования, комплектующих и запасных частей. Среди произведенной продукции — центробежные концентраторы, используемые для переработки полезных ископаемых, включая драгоценные металлы. Также запущены установки для интенсивного цианирования, которые позволяют извлекать золото из концентратов, полученных на гравитационных аппаратах.

В новом цехе уже собрали 18-тонный центробежный концентратор СТПЦК175, который стал самым большим в России и способен перерабатывать до 1 тыс. тонн руды в час. После проведения необходимых испытаний установка будет доставлена заказчику к началу лета.

«Сервистехнопром» при содействии местных властей, которые без проведения торгов выделили компании земельный участок, планирует локализовать весь производственный процесс, создав единый промышленный комплекс в Иркутске. Это нововведение поможет сократить логистические затраты и улучшить контроль качества выпускаемой продукции.

Данная инициатива имеет огромное социально-экономическое значение для региона, о чем в апреле 2025 года во время визита на завод заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что расширение предприятия ведет к созданию новых рабочих мест, а такие компании становятся значительными налогоплательщиками, способствующими развитию местной инфраструктуры. Также подчеркивается, что российскому предприятию удалось не только наладить производство импортозамещающего оборудования, но и создать продукцию, которая может успешно конкурировать на мировом рынке и по некоторым характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Важно отметить, что до недавнего времени на отечественных обогатительных фабриках использовались в основном канадские центробежные концентраторы, и доля российских агрегатов в рудной золотодобыче была весьма скромной — около 5%, а некоторые эксперты указывают даже на 1%.

Сложности заключались в том, что ранее производимое в стране оборудование не соответствовало требованиям промышленности. Такие машины могли обрабатывать не более 40 тонн руды в час, что было совершенно недостаточно. В 2022 году, когда западные компании покинули рынок России, клиенты начали полагаться на параллельный импорт (что повлекло за собой резкий рост цен), и в «Сервистехнопром» решили заняться производством собственного оборудования, опираясь на опыт, полученный в сотрудничестве с иностранными партнерами. Первый своего рода центробежный концентратор (СТП ЦК120) компания представила в конце лета 2022 года. Он стал аналогом канадского оборудования Knelson с мощностью 300 тонн в час. Теперь же в новом цехе собран высокотехнологичный концентратор ЦК175, и как уже упоминалось, компания готова в ближайшее время полностью заместить продукцию ушедших с рынка компаний.

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