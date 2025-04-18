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gotreksson
АвтоВАЗ запускает роботизированный цех для сборки Lada Iskra
АвтоВАЗ объявил о повышении уровня роботизации на предприятии. Новые роботизированные сварочные комплексы установлены в цехе сварки Lada Iskra, который готов к старту промышленного производства. Основные пусконаладочные работы здесь успешно завершены, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям»

Основной российский автопроизводитель принял решение обновить свою производственную базу, сосредоточив внимание на увеличении уровня автоматизации и внедрении роботизации в процессы сборки. По информации пресс-службы завода, в цехах АвтоВАЗа уже задействованы около 1300 роботов.

В апреле текущего года завершились пусконаладочные работы в новом сварочном цеху, куда было установлено 17 автоматических линий с 112 робототехническими установками. Эти новейшие мощности способны производить до 30 кузовов в час.

Сварочный цех, предназначенный для кузовов Lada Iskra, занимает довольно внушительную площадь в 4 гектара, разделенных на четыре зоны по 10 тысяч квадратных метров. Каждая автоматическая линия занимает более двух тысяч квадратных метров. В процессе работают не только роботы-сварщики, но и роботы-вальцовщики, которые формируют вальцовочный стык, а также промежуточные накопители, линии транспортировки и другие установки для обработки деталей кузова. Ранее перемещение заготовок и панелей для кузовов представляло собой настоящую проблему, поскольку масса отдельных элементов доходила до 300 килограммов. Доставка и установка таких секций занимала порой больше времени, чем сама сварка. Теперь же эту задачу возьмут на себя роботы, способные поднимать и транспортировать заготовки весом от 125 до 350 килограммов.

Разумеется, все это требует регулярного обслуживания, контроля за состоянием и подстройки оборудования. Необходимое пространство для свободного перемещения вокруг роботов стало весьма актуальным. В новом сварочном цеху планируется работа до 700 человек, которые будут заниматься контролем качества сварки и обслуживанием установок. Процесс сборки одного кузова Искры включает в себя выполнение 4800 сварочных точек.

Таким образом, плотность размещения оборудования в новом сварочном цехе значительно ниже, чем в современных сборочных и сварочных цехах, применяемых, к примеру, в Японии, где часто используются многоуровневые конструкции. В настоящее время АвтоВАЗ не собирается переходить на такой уровень автоматизации и пока что считает достаточным одноярусное производство.

Тем не менее переход к данному типу автоматизированной сварки обладает одним очень важным преимуществом. Во-первых, это позволяет производить замену роботов, не останавливая при этом сварочные линии. Во-вторых, на 17 сварочных линиях будут одновременно выпускать три модели кузовов: универсал, лифтбек и седан. Несмотря на некоторые отличия в конструкции кузовов, специальная схема дублирования позволяет настраивать установки так, чтобы в случае выхода из строя какого-либо устройства нагрузка перераспределялась между несколькими линиями. Это непростая задача, но она вполне осуществима.

Кроме того, в случае необходимости можно будет выпускать небольшие партии экспериментальных кузовов для Искры.

На данный момент новый сварочный цех АвтоВАЗа находится на стадии запуска. Начало сборки запланировано на 19 апреля, однако любые пусконаладочные работы всегда связаны с определенными трудностями. Большое количество роботов, должно будет выполнять свою задачу в заданном ритме, сохраняя при этом высокое качество сварки.

Ожидается, что полноценная работа цеха начнется в первой декаде мая, а полная нагрузка будет достигнута к концу месяца. В мае запланировано сварить не менее 11 тыс. кузовов, что составит примерно по 360–370 кузовов в сутки.

Для сравнения, в последние дни апреля запланировано произвести всего 59 новых Искр, что означает, что несколько оставшихся автомобилей всё еще будут собираться вручную.

Запуск нового сварочного цеха существенно повлияет на серию новой Искры. Не только увеличится производительность, но и возрастет вероятность избежать скрытого брака, связанного с недостатками ручной сборки. Это, в свою очередь, позволит избежать значительных потерь — как финансовых, так и репутационных. Кроме того, автоматизация процессов может снизить себестоимость автомобильных изделий, что вызывает надежду на возможное снижение цен на Lada Iskra.

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Источник: iz.ru
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