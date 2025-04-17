Модель выделяется высотой крыши в 220 см и длинной базой в 3,95 м.

Производственно-коммерческая компания «Луидор», которая получила широкую известность благодаря своим инновационным разработкам в области тюнинга, доработки и переоснащения автомобилей, таких как ГАЗели, Соболи и Ларгусы, недавно представила новую разработку. На этот раз её инженеры сосредоточили свои усилия на создании удлинённой версии «Газели NN».

Однако какая именно модель «Газели NN» легла в основу эксперимента — A31R32-220 или C45R02-220 — в настоящее время не уточняется. Есть вероятность, что разрабатываемый проект универсален и может быть адаптирован ко всем «длинномерам», включая «Комби A31R32-220». Клиренс у «Газели NN» и составляет 170 мм, и разработчики из «Луидора» повысили высоту крыши до 220 см. Это значительно больше, чем у большинства аналогичных автомобилей, особенно с учётом длинной базы в 3,95 м.

Интересно, что, кроме функциональной нормы, увеличение высоты кузова может вовсе не быть связано только с перевозкой грузов. В последнее время в России наблюдается рост популярности кемперов и домов на колёсах, и удлинённая «Газель NN» идеально подходит для этих целей.

Разработчики решили заменить металлическую крышу на пластиковую накладку, которая охватывает всю поверхность, включая навес над кабиной водителя.

«Луидор» решился на доработку нижегородского фургона потому что заказчиком этого автомобиля выступил сам Горьковский автозавод. В последнее время продажи «Газелей» стабильны, хотя не показывают ожидаемого роста. Новая версия фургона может возобновить интерес к нестандартным автомобилям с расширенными возможностями. Некоторые частные перевозчики уже высказывали желание повысить «Газель NN», чтобы она соответствовала их потребностям. Многие товары, такие как холодильники, морозильные камеры и мебель, требуют специфических условий транспортировки, зачастую в вертикальном положении, а при этом стандартная высота двухкамерного холодильника составляет не менее двух метров.

Существует реальная коммерческая основа для производства высоких «Газелей NN». Некоторые частные извозчики уже самостоятельно модифицируют свои фургоны, врезая люки в крышу.