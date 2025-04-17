Проблема массовой застройки российских городов многоэтажными жилыми комплексами и стала обсуждаться на высоком государственном уровне.

Проблема массовой застройки российских городов многоэтажными жилыми комплексами стала настолько актуальной, что достигла обсуждения на высоком государственном уровне. Вчера на заседании президиума Госсовета, организованном Владимиром Путиным, акцент был сделан на необходимость развития инфраструктуры для комфортной жизни, и президент подчеркнул важность осознания проблемы, связанной с бездумной застройкой. Он отметил, что в некоторых городах, например, в Сочи, местные жители выражают недовольство по поводу огромных новостроек.



Ситуация с многоэтажками стала более остро ощущаться в последние годы. Хотя подобная застройка была характерна и до 2020 года, после пандемии COVID-19 её объемы стали расти стремительными темпами. В отличие от ожидаемого, что программа массовой льготной ипотеки, внедрённая для поддержки строительной отрасли и экономики в кризисный период, будет отменена сразу после окончания эпидемии, сильное лоббирование со стороны строительных компаний позволило сохранить эту программу вплоть до середины 2024 года. Однако, несмотря на увеличенные объемы строительства, предложение жилья не удовлетворяет растущий спрос. Так, за последние пять лет доступность жилья для граждан не только не улучшилась, а наоборот, значительно ухудшилась. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке возросла более чем в два раза — с 70 до 160 тысяч рублей. Если в 2019 году за определенную сумму можно было приобрести квартиру площадью около 65-70 квадратных метров, то сегодня эта цифра сократилась до 42-45 квадратов.



Согласно нормам, установленным в Москве, средняя площадь жилья на человека должна составлять не менее 18 квадратных метров. Это означает, что 45 квадратных метров могут разместить только 2,5 человека — в лучшем случае, такого пространства будет достаточно лишь для семьи с одним ребенком. Для многодетной семьи площадь квартиры должна составлять не менее 90 квадратных метров, однако такие квартиры в нашей стране зачастую воспринимаются как предмет роскоши.



В отличие от вопросов миграции или демографии, решение проблемы может быть достаточно простым. Следует сделать акцент на строительстве более крупных квартир и частных домов. Это потребует разработки льготных программ, направленных именно на такие формы жилья, включая не только субсидирование ипотечных кредитов, но и частичное списание долгов по ипотеке при рождении каждого нового ребенка. Например, полное списание ипотеки при рождении четвертого ребенка могло бы существенно изменить текущую ситуацию и повысить качество жизни в стране.