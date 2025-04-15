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gotreksson
В Краснодаре построят 10 км дороги за 80 млрд рублей
Трасса длиной около 10 км должна помочь решить проблему пробок, перераспределив транспортные потоки в городе.

Этот масштабный и дорогостоящий проект был представлен еще в конце прошлого десятилетия, с изначальными планами завершить его реализацию до 2024 года. Однако, из-за различных обстоятельств сроки пришлось корректировать. В апреле 2025 года стало известно, что запуск проекта перенесен на 2028 год, а окончание работ ожидается в 2035 году. В одном из источников даже фигурировала дата 2053 года, а сумма предполагаемых затрат была ошибочно указана как 80 миллионов рублей вместо фактических 80 миллиардов.

Ссылаясь на информацию издания «Кубань 24», несколько других СМИ также распространили эти недоразумения в своих материалах. Возможно, со временем информация будет уточнена. Это явная корректировка, хотя есть мнение у некоторых наблюдателей, что начало и завершение строительных работ может произойти гораздо позже указанных в последних документах сроков. Данный проект касается так называемого «Южного скоростного периметра», который должен помочь в решении проблемы пробок при въезде в Краснодар. Он планирует перераспределить транспортные потоки с улиц Фадеева, имени В.Н. Мачуги и Ставропольской, а также в какой-то мере с Уральской улицы. Новая четырехполосная магистраль, с отдельными участками до шести-восьми полос, пройдет от Горячеключевской улицы в сторону запада до улицы Воронежской.

Строительство этой трассы, протяженностью чуть меньше 10 километров, оценено в 80 миллиардов рублей. Удивительно, но в 2023 году estimates говорили о 35 миллиардах, а в 2021 году — о лишь 17 миллиардах. Именно такая высокая стоимость является серьезным препятствием для реализации проекта и вызывает сомнения у отдельных экспертов относительно соблюдения указанных сроков. В рамках плана реорганизации дорожной сети краевой столицы, охватывающего 27 объектов, общая сумма предполагаемых затрат до 2035 года составит около 150 миллиардов рублей, что означает, что большая часть этих средств будет отдана на Южный периметр.

К тому же, данная трасса будет дорогой — более 8 миллиардов рублей за один километр — поскольку часть дороги пройдет по эстакадам с двумя мостами через озеро Старая Кубань и двумя транспортными развязками (в районе Горячеключевской улицы и «Солнечного острова»). Также потребуется выполнить значительный объем работ по переустройству существующих коммуникаций.

Проектные работы оценены почти в 1 миллиард рублей. Ранее МБУ «Институт Горкадастрпроект» разработал планировочную документацию, которая была немного скорректирована на основе замечаний, высказанных на общественных обсуждениях, прошедших в 2022 году.

Однако не все поддерживают эту инициативу. Некоторые местные жители решительно против строительства скоростной дороги рядом со своими домами, убежденные, что ввод магистрали приведет к нарушению привычного уклада жизни в этом тихом и экологически чистом районе. К тому же, около 280 гаражей будут подвержены сносу.

Экологические активисты также выражают серьезные опасения, указывая на тот факт, что остров Большой, окруженный озером, является крупнейшим зеленым массивом Краснодара и охраняется законом. По их мнению, строительство дороги окажет негативное влияние на его экосистему. Кстати, участок земли, по которому планируется проложить трассу, был выведен из статуса особо охраняемой природной территории и отнесен к зоне ограниченного природопользования.

Противники проекта обращались и продолжают обращаться в различные инстанции, направляя письма президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Однако такая общественная реакция неудивительна и часто наблюдается в крупных транспортных проектах по всей стране. В некоторых случаях под давлением общественности строительство откладывается или отменяется, в то время как властям обычно удается найти компромиссные решения. Эксперты согласны, что южная дорога в Краснодаре определенно необходима. Тем не менее, пока говорить о ее эффективности и потенциальных последствиях преждевременно, поскольку детальный проект еще не представлен. Например, не совсем ясно, где именно планируется четыре полосы, а где — шесть или восемь, на каких участках будет проходить эстакада.

Кроме того, хотя дорога называется скоростной, в документах описано, что это будет магистральная улица городского значения с регулируемым движением и примыканиями на одном уровне. Как сообщили в краевой администрации, на данном этапе существуют только предварительные наработки. В 2028 году планируется начать изыскания, а в 2029-м — приступить к строительству трассы, так что впереди еще долгий путь для осуществления этой идеи.

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