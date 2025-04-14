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gotreksson
АвтоВАЗ возобновил работу опытно-промышленного производства после 9-летнего простоя
Одно из подразделений Волжского автозавода, а именно обособленное опытно-промышленное производство, наконец-то завершило период модификаций и перейшло к полноценной сборке автомобилей.

Это была не просто модификация, а скорее процесс адаптации для сборки новых полурамных грузовиков марки ВИС. Дочернее предприятие АвтоВАЗа, известное под названием «ВИС-Авто», ранее занималось ограниченной серийной сборкой коммерческих легковых автомобилей на базе моделей Ларгус и Нива Бронто.

«ВИС-Авто» получило современную производственную базу, которую необходимо было не только довести до нормального состояния, но и адаптировать под специфические нужды компании. Это объяснимо, так как опытно-промышленное производство АвтоВАЗа не использовалось с 2016 года. Спрос на его услуги был незначительным, поскольку объемы экспериментальных разработок оказались крайне малыми, а пространства для массового производства недостаточно. 

По своей сути, это опытно-промышленное производство является мини-заводом с собственной инфраструктурой, конвейерными линиями, окрасочными камерами и несколькими цехами для штамповки кузовных элементов, сварки, а также ручной и автоматизированной сборки шасси и частично трансмиссий. Время от времени продукция «ВИС-Авто» пользовалась значительным спросом, однако увеличить объёмы производств было непросто. Несмотря на то, что сборочные площадки «ВИС-Авто» расположены в том же городе, что и АвтоВАЗ, расстояние между корпусами составляет не менее 17 километров, что вносило сложности в процесс логистики.

Большая часть времени, предоставленного на подготовку и покраску кузовов грузовиков, уходила на транспортировку деталей от «ВИС-Авто» до окрасочных камер АвтоВАЗа и обратно. При этом необходимо было согласовывать объемы и сроки работы окрасочной линии, что также добавляло сложности. В 2024 году, когда АвтоВАЗ значительно расширил свои объемы сборки моделей Веста и Гранта, ситуация для «ВИС-Авто» стала довольно критической, и производство практически остановилось.

Разумеется, можно было рассмотреть вариант строительства новой линии, однако на это не хватало средств как у «ВИС-Авто», так и у АвтоВАЗа. Весной 2024 года на рынке легковых автомобилей возник значительный спрос на модели Нива Легенда, Нива Бронто, Ларгус и, что особенно важно, на коммерческие автомобили LCV. Эта номенклатура по той причине, что в то время китайские компании практически не поставляли аналогичные автомобили на российский рынок.

Кроме того, Волжский автозавод планировал увеличение объемов производства собственной продукции. Но при этом окрасочные линии оставались устаревшими, так как последнее крупное обновление произошло более десяти лет назад, что требовало незамедлительных действий. В результате АвтоВАЗ принял решение восстановить цех окраски на опытном производстве и капитально отремонтировать свои камеры, что было выполнено в период новогодних праздников.

Все остальные работы по восстановлению сборочных площадок осуществлялись силами «ВИС-Авто». Теперь же у компании есть современная база, расположенная рядом с материнским предприятием, готовая к завершенному циклу сборки. Возможности сборочных мощностей опытно-промышленного производства соответствуют уровням полноценного автозавода. В лучшие времена на этой базе собиралось до 50 тысяч автомобилей, и, при необходимости, этот показатель можно увеличить до 70 тысяч.

Это сопоставимо примерно с половиной мощности сборочного завода, построенного китайской компанией Great Wall – HAVAL в Тульской области, в который было вложено около 200 миллионов долларов в виде инвестиций и промышленного оборудования. Определенно, уровень оснащения завода Haval и опытно-промышленного производства заметно отличается. Однако у компании «ВИС-Авто», ставшей полноправным оператором завода, есть свои два значительных преимущества: во-первых, она может рассчитывать на поддержку материнской компании, а во-вторых, спрос на продукцию «ВИС-Авто» постоянно растет, и на российском рынке практически нет серьезных конкурентов, кроме корпорации «Соллерс» и её пикапов, собранных из китайских запчастей.

В перспективе «ВИС-Авто» имеет все шансы стать крупным независимым производителем легковых коммерческих автомобилей. История показывает, что даже в 90-е годы, когда производство обычных легковых автомобилей существенно снизилось, интерес к минигрузовикам и легким LCV-автомобилям не ослабевал. Потребность в небольшом грузовом транспорте оставалась высокой.

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#новости #автоваз #автопром #тольятти #соллерс #волжский автозавод #висавто #ларгус #нива бронто #нива легенда
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