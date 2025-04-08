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gotreksson
АвтоВАЗ отказался от сборки 25 комплектаций моделей Lada
С апреля с сайта исчезло около 25 комплектаций бренда Lada, что свидетельствует о масштабной оптимизации. Убрали менее востребованные модели, оставив «золотые» комплектации, которые имеют высокий спрос и низкие затраты на оснащение.

Последние события на автомобильном рынке вынуждают Волжский автозавод искать способы сокращения затрат. С апреля с сайта АвтоВАЗа исчезли около 25 комплектаций их основного бренда — Lada. Подобные шаги в отделе планирования и маркетинга Волжского автозавода наблюдались и раньше, но сейчас они приобрели более масштабный характер. Ранее убирали только несостоятельные и менее востребованные модели, а теперь речь идет о значительном количестве версий.

По данным портала «Lada.Online», количество снятых моделей направлено на оптимизацию расходов. Оставшиеся «золотые» комплектации — это те машины, которые не требуют больших затрат на дополнительное оснащение и при этом пользуются высоким спросом. В частности, выделяются версии с шестиступенчатой коробкой или вариатором.

С недавнего времени на конвейер вернулась Lada Niva Legend, при этом убрали наиболее дорогие версии, такие как Urban и Black, стоившие 1,19 млн и 1,209 млн рублей соответственно. Это решение выглядит как статистическая мера, не отражающая реального интереса покупателей.

Что касается модели «Веста», то в ней также произошли значительные изменения, особенно в версии Lada Vesta SW Cross. Теперь на выбор осталась лишь одна версия с двигателем 1,8 л и шестиступенчатой механической коробкой. Цена на эту модель составляет 2,034 млн рублей, что понятно — убрали конкурирующие комплектации и подняли цену.

Четко видно, что с производства сняли более доступную версию Lada Vesta SW в комплектации Comfort’24 с двигателем 1,6 л и 5МКПП, стоившую 1,65 млн рублей. Убрали также и Enjoy’24 (как с 1,6 л, так и с 1,8 л). Это сделано, чтобы они не переманивали покупателей у предыдущей версии SW.

Если речь идет о универсале Lada Vesta, но без лифтовки, то теперь доступен самый бюджетный вариант за 1,705 млн рублей с мотором 1,8 л.

Богатейшая комплектация лифтованной Весты, Lada Vesta Cross (Techno’24), также была снята — она сочетала двигатель 1,8 л (122 л.с.) и шестиступенчатую МКПП за 2,072 млн рублей. Вместо нее осталась базовая версия Vesta Cross Life’24 за 1,759 млн, хотя в ней, вероятно, просто не хватает дополнительных опций, а полностью закрыть линейку Vesta Cross было бы нежелательно. Но много машин, собранных в прошлом году, все еще остаются на складах.

Что касается Lada Granta, то здесь практически все модели были сняты с производства, включая универсалы и большинство кросс-версий. Остался лишь лифтбэк в комплектации Classic с кондиционером и несколько седанов в версиях Comfort и дорогой Сlub.

С ситуацией с Грантой не все ясно. Этот автомобиль никогда не конкурировал с Вестой, имел минимальное количество дополнительных опций и производился значительно дешевле остальных автомобилей под брендом Lada.

Largus претерпел изменения в сторону обновления, версия «Классик» была снята, а вместо нее представлена новая версия «Комфорт 24». Эксперты полагают, что текущее положение с Грантой временное — всего на несколько месяцев. Похоже, АвтоВАЗ сознательно убрал Гранты, чтобы избежать конкуренции с новым автомобилем «Искра», продажи которого стартуют 19 апреля. Искра немного больше по размерам, имеет более современный дизайн и заметно более высокий ценник.

Потенциальные покупатели до сих пор не решили, что для них важнее: новая Искра или старая, но более доступная Гранта с меньшим количеством дефектов.

Представители АвтоВАЗа описывают ситуацию по изменению и сокращению комплектаций как стандартную процедуру для повышения спроса. Однако реальные продажи автомобилей завода находятся на низком уровне. На данный момент заводу пришлось установить прямую процедуру заказа автомобилей, благодаря которой покупатели могут заказывать желаемые комплектации прямо через онлайн-магазин, без посредничества дилеров. Это, конечно, должно снизить цены, но придется подождать как минимум неделю или две на доставку автомобиля.

#автоваз #lada #автопром #оптимизация #авторынок #vesta #granta #largus #ladaiskra #онлайн заказы
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