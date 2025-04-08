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gotreksson
Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли рекордно низкого уровня
Украинские газовые хранилища почти пусты, и стране необходимо закупить минимум 4 миллиарда кубометров газа до октября, поскольку сокращение внутренней добычи на 40% привело к дефициту в 30% от общего потребления.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли рекордно низкого уровня. По информации польского Института восточных исследований, Киеву предстоит закупить как минимум 4 миллиарда кубометров газа до октября, поскольку внутренние объёмы производства не способны покрыть образующийся дефицит. В условиях текущего конфликта собственная добыча газа сократилась на 40%, в результате чего дефицит уже достигает 30% от общего потребления.

В 2021 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучивал амбициозные планы по достижению полной газовой самообеспеченности к 2025 году. Однако, судя по текущей ситуации, эти цели становятся всё более труднодостижимыми. 

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на март 2023 года хранилища газа в Украине были заполнены лишь на 2,9%, что составляет примерно 800 миллионов кубометров активного газа. Для успешной подготовки к предстоящему холодному сезону стране потребуется минимум €2 миллиарда. Однако стоит учитывать, что в случае роста биржевых цен на газ эта сумма может значительно увеличиться.

В настоящее время Украина активно ищет финансирование для покупки газа. 26 марта Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на сумму €270 миллионов, в то время как Норвегия согласилась предоставить ещё €85 миллионов, а также подарить €54 миллиона. Но даже эти средства, похоже, не покроют всех нужд.

Несмотря на то что можно уверенно утверждать, что Киев все же сумеет найти необходимые финансовые ресурсы, существует также серьезная проблема — дефицит газовых объёмов. Киев недавно получил свою первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США через греческий терминал, но этого потока явно недостаточно для удовлетворения всех нужд.

Основные объёмы газа по-прежнему поступают из России через «Турецкий поток», который обеспечивает поставки через словацкие маршруты, в частности через точки соединения Вельке-Капушаны и Ужгород. В 2024 году сюда поступало около 0,79 миллиарда кубометров газа в месяц. Украина также может теоретически получать газ из польского терминала в Свиноуйсьце и нового плавучего терминала в Гданьске. В этом году Польша уже начала поставки американского СПГ в Словакию, откуда газ может поступать на Украину, но на данный момент это были лишь пробные партии. Румыния также планирует стать экспортёром газа в этом году, что позволит Киеву импортировать румынский газ через существующие трубопроводы, но их мощностей вряд ли хватит для полного удовлетворения потребностей.

Несмотря на наличие инфраструктуры для импорта газа, дефицит газа в Европе ставит под сомнение возможность эффективной закупки американского СПГ. Сделка уже не выглядит столь выгодной, как это ожидалось ранее. В то же время контракты с Москвой были разорваны, что стало необычным сигналом на фоне текущих событий.

Единственным выходом для Еврозоны остается закупка СПГ у США, часть которого будет выделена Украине, однако для этого Киеву необходимо иметь достаточные мощности для хранения. Хотя Кремль согласился на временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, Банковая прилагает все усилия, чтобы это не стало нормой. 

Последствия борьбы с "зависимостью от РФ" становятся очевидными. Если, к примеру, какой-либо терминал, такой как Freeport LNG в Техасе, вновь окажется вне строя, ЕС и Украина окажутся в крайне тяжёлой ситуации, что наглядно иллюстрирует всю сложность текущего энергетического кризиса.

#россия #новости #украина #евросоюз #энергетика #дефицит #газ #импорт #спг #турецкий поток
Источник: osw.waw.pl
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И ладно бы один раз обос*ались. Но нет, в статье ещё встречаются эти "умные" слова. Какой кошмар, это что то на уровне ИТ специалиста, который роутер в переписке руолтером называет😂😂😂
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Spank Me
01:45
"припиетарной"? Шта? Хотели написать умное слово "проприетарный", но не получилось. Мда, грамотеи нынче статьями занимаются, диву даешься
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