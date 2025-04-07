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gotreksson
В России официально появится Mazda EZ-6
В настоящее время модель проходит процесс сертификации, и вскоре ожидается получение одобрения типа транспортного средства, что откроет двери для легальной продажи на российском рынке.

Одна из китайских компаний анонсировала официальные поставки модели Mazda EZ-6 для российских дилеров. Надо уточнить, что речь идёт не о японской Mazda Motors, а о китайском посреднике, который работает в партнёрстве с заводом СП Changan-Mazda в Китае.

На данный момент данная модель, представляющая собой гибрид в кузове лифтбек, проходит процесс сертификации. В ближайшее время ожидается получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и других необходимых документов, что откроет дорогу для легальной продажи автомобиля на российском рынке.Mazda EZ-6 имеет своего "двойника" — электромобиль Mazda 6e. Однако в ближайшее время, скорее всего, он не появится в России. Основные рынки сбыта для электрокара расположены в Евросоюзе и США, что значительно снижает шансы на его продажу в нашей стране. Тем не менее неофициальные поставки весьма вероятны, и данная модель будет представлять интерес для покупателей. Следует отметить, что в Китае электромобиль Mazda 6e стоит на 20% выше, чем гибридная версия.

Очевидно, что гибрид Mazda будет более востребован в России, чем чистый электрический аналог, особенно учитывая недостаток зарядных станций в стране на данный момент.

Эта модель представляет собой китайский автомобиль, созданный на базе известного Changan Deepal SL03 в рамках совместного предприятия Changan-Mazda. Хотя некоторые элементы конструкции могут напоминать предыдущие модели, это совершенно новая машина, имеющая право носить имя Mazda.

Размеры Mazda EZ-6 значительно превышают размеры японской Mazda 6, хотя в её дизайне можно уловить схожие черты. Длина лифтбека составляет 4,92 метра, а расстояние между осями — 2,89 метра. Высота и ширина автомобиля равны соответственно 1,48 метра и 1,89 метра.

Структурно Mazda EZ-6 представляет собой полноценный последовательный гибрид. Mazda EZ-6 оснащена полуторалитровым атмосферным бензиновым мотором-генератором мощностью 95 л.с. Привод осуществляется на заднюю ось, где установлен синхронный электромотор мощностью 218 л.с..

Батарея в Mazda EZ-6 имеет ёмкость 28,4 кВт*ч. С учетом резервуара для бензина общая дальность поездки достигает 1300 км. Без учета работы бензинового двигателя, одна зарядка аккумулятора позволяет проехать порядка 200 км. Пока неизвестно, предусмотрена ли конструкцией возможность зарядки от обычной домашней электросети. 

Что касается предполагаемой стоимости гибридной Mazda EZ-6, то точные цифры пока не объявлены, однако её цена может колебаться в пределах 3,2–3,8 миллиона рублей.

#электромобили #китайские автомобили #changan #автоновости #авторынок #гибридный автомобиль #электромотор #mazda ez-6 #mazda 6e
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