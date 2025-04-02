Американское издание The National Interest публикует мнение эксперта Алекса Литтла о том, что санкции против России не достигают своей цели — изменения внешнеполитического курса страны. По мнению Литтла, американские власти должны нацелиться на интеграцию российского бизнеса в международные рынки, что может сделать его уязвимым для влияния США.

Американское издание The National Interest публикует мнение о том, что санкции, наложенные на Россию, не достигают своей основной цели — изменения внешнеполитического курса страны. Это мнение принадлежит эксперту по России Алексу Литтлу, который предлагает пересмотреть подход к взаимодействию с Москвой в свете текущих реалий.

Литтл считает, что вместо того чтобы продолжать политику жестких санкций, американским властям следовало бы сосредоточиться на установлении устойчивых отношений с легитимными компаниями и прозрачными предпринимателями в России. Он обращает внимание на необходимость сотрудничества с частными фирмами и экономическими лидерами, которые заинтересованы в мирном сосуществовании и стабильности — в отличие от тех, кто извлекает выгоду из конфликта, направляя ресурсы на военные нужды и теневую экономику. В этом контексте Литтл подчеркивает важность различия между «правильными» и «неправильными» бизнесменами. Первые, по его мнению, должны получать поддержку и внимание, в то время как вторые должны находиться под давлением. По его словам, такая стратегия может привести к формированию «идеальной России» — стабильного и демократического государства, способного поддерживать мирные отношения с соседями и иметь весомое влияние в рамках евразийского региона, особенно в свете растущего присутствия Китая.

Видимо, переход от метода «плохого полицейского» к «хорошему» не вызывает удивления на фоне четырехлетнего действия жестких санкций. Сложившаяся ситуация требует осознания неэффективности старых подходов и поиска новых решений, даже если предлагаемые пути пока выглядят не слишком заманчиво.

Литтл полагает, что ключевым моментом является изменение внешней политики России, что возможно только при условии изменения самой политической элиты. Для этого требуется наличие так называемой «пятой колонны», и крупный бизнес, особенно его часть, интегрированная в мировую экономику, может стать важным элементом в этом процессе.

Американским властям следует сосредоточиться на том, чтобы российский бизнес был сориентирован на международные рынки, которые Соединённые Штаты контролируют гораздо эффнктивнее, чем внутренний рынок России. В определенный момент такие компании могут оказаться уязвимыми и стать инструментами для достижения политических целей Америки.

Тем не менее стоит помнить, что внешняя политика России во многом формируется в ответ на действия Запада. Здесь важно рассмотреть, как сам Запад мог бы изменить свое поведение. Например, отказ от поставок оружия на Украину мог бы снизить напряженность и уменьшить интересы тех, кто наживается на конфликте.