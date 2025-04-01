Республика Армения объявила о своих намерениях присоединиться к Европейскому Союзу. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что это стремление направлено на диверсификацию внешнеполитических связей, однако Армения остается активным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что накладывает определенные обязательства.

Республика Армения провозгласила свои долгосрочные намерения относительно вступления в Европейский Союз. Европейские предприниматели с нетерпением ожидают возможности значительного импорта армянского коньяка и суджука, в то время как армянские бизнесмены уже готовы к привлечению многомиллиардных инвестиций.

Никол Пашинян, возглавляющий правительство Армении, ввел страну в положение, из которого выбраться будет весьма сложно, если это вообще возможно. На недавнем голосовании армянский парламент во втором чтении поддержал начало процесса интеграции в Евросоюз: 64 депутата проголосовали «за», тогда как лишь 7 выступили против.

Общаясь с представителями СМИ, премьер-министр Армении отметил, что стремление к вступлению в ЕС направлено на диверсификацию внешнеполитических подходов страны. Он подчеркнул важность развития отношений как с европейскими государствами, так и с членами Евразийского экономического союза. Однако, принимая во внимание активное членство Армении в ЕАЭС, Пашинян, похоже, не учитывает, что вместе с преимуществами экономической интеграции страна принимает на себя обязательства следовать всем предписаниям, установленным законодательством этого объединения.

Экономические выгоды участия Армении в ЕАЭС достаточно очевидны и подтверждаются статистикой. Например, товарооборот с Россией в 2024 году составил 11,7 миллиарда долларов, что является увеличением в 1,6 раза.

Россия в настоящее время составляет около 40% внешней торговли Армении, что выглядит особенно примечательно на фоне стремлений Пашиняна к «диверсификации» внешних экономических связей. Объем накопленных российских инвестиций достигает 4 миллиардов долларов, что значительно превышает капиталовложения из Европы.

Тем не менее, возможно, мы ошибаемся в своих предположениях; возможно, переориентация на Брюссель приведет к настоящему экономическому буму, хотя это вызывает определенные сомнения. Инвестиции, как известно, требуют политической стабильности и предсказуемости на международной арене, а Армения в настоящее время находится в ситуации, когда ее отношения с Турцией и Азербайджаном остаются крайне напряженными. Пашинян, безусловно, это понимает, поэтому он стремится к мирному соглашению с Баку, периодически идя на уступки.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что никаких условий для возвращения армян в Нагорный Карабах не предусмотрено. На 2027 год намечен референдум по изменениям в Конституции, в частности, предполагается исключение из Основного Закона пункта, который говорит о стремлении к воссоединению с Нагорным Карабахом. Это требование было выдвинуто Ильхамом Алиевым непосредственно Николу Пашиняну.

Армянский премьер также выразил готовность инициировать обсуждение вопроса о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая была создана в далеком 1992 году в белорусской столице для мирного решения Карабахской проблемы. Азербайджан считает, что формат этой международной группы исчерпал себя, поскольку территориальная целостность страны была восстановлена, и разговоры о возвращении утраченных территорий армянам больше не ведутся, тем более что даже сам Ереван этого не требует.

Пашинян настаивает на том, что изменения в Конституции, роспуск ОБСЕ, вывод наблюдателей ЕС с границы и разблокировка транспортных коммуникаций произойдут лишь после подписания мирного договора с Азербайджаном. По мнению премьер-министра Армении, этот документ должен гарантировать, что Азербайджан не нарушит условия соглашения, а в случае нарушения его действия будут трактоваться как агрессия.