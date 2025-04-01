Республика Армения провозгласила свои долгосрочные намерения относительно вступления в Европейский Союз. Европейские предприниматели с нетерпением ожидают возможности значительного импорта армянского коньяка и суджука, в то время как армянские бизнесмены уже готовы к привлечению многомиллиардных инвестиций.
Никол Пашинян, возглавляющий правительство Армении, ввел страну в положение, из которого выбраться будет весьма сложно, если это вообще возможно. На недавнем голосовании армянский парламент во втором чтении поддержал начало процесса интеграции в Евросоюз: 64 депутата проголосовали «за», тогда как лишь 7 выступили против.
Общаясь с представителями СМИ, премьер-министр Армении отметил, что стремление к вступлению в ЕС направлено на диверсификацию внешнеполитических подходов страны. Он подчеркнул важность развития отношений как с европейскими государствами, так и с членами Евразийского экономического союза. Однако, принимая во внимание активное членство Армении в ЕАЭС, Пашинян, похоже, не учитывает, что вместе с преимуществами экономической интеграции страна принимает на себя обязательства следовать всем предписаниям, установленным законодательством этого объединения.
Экономические выгоды участия Армении в ЕАЭС достаточно очевидны и подтверждаются статистикой. Например, товарооборот с Россией в 2024 году составил 11,7 миллиарда долларов, что является увеличением в 1,6 раза.
Россия в настоящее время составляет около 40% внешней торговли Армении, что выглядит особенно примечательно на фоне стремлений Пашиняна к «диверсификации» внешних экономических связей. Объем накопленных российских инвестиций достигает 4 миллиардов долларов, что значительно превышает капиталовложения из Европы.
Тем не менее, возможно, мы ошибаемся в своих предположениях; возможно, переориентация на Брюссель приведет к настоящему экономическому буму, хотя это вызывает определенные сомнения. Инвестиции, как известно, требуют политической стабильности и предсказуемости на международной арене, а Армения в настоящее время находится в ситуации, когда ее отношения с Турцией и Азербайджаном остаются крайне напряженными. Пашинян, безусловно, это понимает, поэтому он стремится к мирному соглашению с Баку, периодически идя на уступки.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что никаких условий для возвращения армян в Нагорный Карабах не предусмотрено. На 2027 год намечен референдум по изменениям в Конституции, в частности, предполагается исключение из Основного Закона пункта, который говорит о стремлении к воссоединению с Нагорным Карабахом. Это требование было выдвинуто Ильхамом Алиевым непосредственно Николу Пашиняну.
Армянский премьер также выразил готовность инициировать обсуждение вопроса о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая была создана в далеком 1992 году в белорусской столице для мирного решения Карабахской проблемы. Азербайджан считает, что формат этой международной группы исчерпал себя, поскольку территориальная целостность страны была восстановлена, и разговоры о возвращении утраченных территорий армянам больше не ведутся, тем более что даже сам Ереван этого не требует.
Пашинян настаивает на том, что изменения в Конституции, роспуск ОБСЕ, вывод наблюдателей ЕС с границы и разблокировка транспортных коммуникаций произойдут лишь после подписания мирного договора с Азербайджаном. По мнению премьер-министра Армении, этот документ должен гарантировать, что Азербайджан не нарушит условия соглашения, а в случае нарушения его действия будут трактоваться как агрессия.