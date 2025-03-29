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gotreksson
В Заполярье реализуют стратегически важный проект по добыче и переработке редкоземельных металлов
В 2026 году в России начнется реализация масштабного проекта по добыче редкоземельных ресурсов на Кольском полуострове. Планируется построить обогатительную фабрику и дробильно-сортировочный комплекс для переработки 20 миллионов тонн руды, что обеспечит получение не менее 3000 тонн редких и редкоземельных металлов в год.

На заполярной территории России начнется реализация масштабного и стратегически важного проекта по добыче редкоземельных ресурсов, который станет уникальным в своём роде. Этот проект направлен на укрепление сырьевой и технологической базы страны и обойдется в 10 миллиардов рублей. В рамках инициативы будет построена обогатительная фабрика для первичной переработки руды, а также специальный дробильно-сортировочный комплекс.

Соглашение, необходимое для старта проекта, было подписано в марте 2025 года между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и акционерным обществом «Арсенал». Эта компания выступает в роли инициатора и главного инвестора данной инициативы, целью которой является освоение месторождения циркон-бритолитовых руд на северо-востоке Кольского полуострова, в Ловозерском районе Мурманской области, известном своим минералогическим разнообразием. Здесь, в частности, добывают лопаритовую руду, используемую для производства металлического тантала. На площадке «Кульйокская площадь» с запасами в 20 миллионов тонн планируется добыча редких и редкоземельных металлов. Эти металлы, обладая уникальными физическими и химическими свойствами, играют решающую роль в современных отраслях, таких как электроника и машиностроение.

Главная проблема заключается в том, что большинство месторождений расположены в отдаленных регионах с непростыми горно-геологическими условиями. Поэтому требуется значительное финансирование для создания необходимой инфраструктуры.

На Кольском полуострове будет организован полный цикл переработки сырья. Поначалу планируется получение не менее трех тысяч тонн конечной продукции в год, которая включает лантаноиды (ландан, церий, празеодим, неодим и другие) и иттрий. Эти элементы имеют широкий спектр применения, включая атомную энергетику, где они используются для производства управляющих стержней ядерных реакторов, в медицине и аэрокосмической промышленности, а также в создании уникальных огнеупорных материалов и сверхпроводников.

К редкоземельным металлам относят всего семнадцать элементов, а к редким — около тридцати. В России разведанные запасы редкоземельных металлов превышают 25 миллионов тонн, причем значительная часть из них сосредоточена в Мурманской области. На лидерство в этом сегменте претендует Китай, обладающий более трети мировых запасов, что составляет около 45 миллионов из 120 миллионов тонн. На страны БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южноафриканская Республика) приходится около 80% разведанных мировых запасов редкоземельных металлов.

В России на сегодняшний день разведано восемнадцать месторождений редкоземельных металлов. В то же время добыча и переработка этих ресурсов развиваются крайне медленно, и доля импорта редкоземельных металлов сегодня превышает 90%. Но наблюдатели уверены, что благодаря реализации проектов с поддержкой государства ситуация будет постепенно меняться к лучшему.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к сотрудничеству в сфере редкоземельных металлов, включая возможность реализации капиталоемких проектов с иностранными партнерами, в том числе из США.

#арктика #редкоземельные элементы #добыча полезных ископаемых #арсенал #мурманская область #кольский полуостров #кульйокская площадь #ловозерский район
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