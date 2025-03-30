В 2025 году в Крыму планировалось открыть новое железнодорожное сообщение между Керчью и Симферополем через Белогорск, что должно было сократить время в пути. Проект получил предварительное одобрение, но власти признали его экономически нецелесообразным.

В 2025 году в Крыму планировалось открыть железнодорожное сообщение между Керчью и Симферополем по новому прямому маршруту, который проходил бы через Белогорск. Это решение могло существенно сократить время в пути, исключив необходимость делать крюк через Джанкой. О намерении осуществить этот проект было объявлено еще в 2014 году, тогда же было заявлено, что стальная магистраль сможет начать работу в 2021 году. Однако впоследствии сроки реализации были перенесены, и идея так и осталась неосуществленной. Идея построить такую линию не нова. Ее обсуждали ещё в начале прошлого столетия, и в 1930-х годах, по некоторым данным, даже были предприняты попытки начать строительство. Но эти работы вскоре остановились. Вновь вопрос о создании железной дороги встал на повестку дня в 1950-х, но тогда местные власти не поддержали эту инициативу. Но разговоры о необходимости прокладки маршрута от станции Владиславовка до Симферополя не утихали на протяжении нескольких десятилетий, вплоть до распада Советского Союза.

Тематика транспортных связей стала вновь актуализирована в 2014 году, когда обсуждалось множество проектов, направленных на значительные преобразования полуострова. В числе этих проектов находились также реконструкция и строительство как автомобильных, так и железных дорог. Некоторые из этих замыслов были успешно реализованы, тогда как другие так и остались лишь на стадии планирования. Мнения о пользе предложенной железной дороги в то время были весьма разными, и сегодня единогласия по этому вопросу также нет.

В декабре 2019 года лидер республики Сергей Аксенов сообщил, что обсуждал проект с министром транспорта России Евгением Дитрихом, который предварительно одобрил инициативу. В результате, данное предложение вошло в концепцию комплексного развития железных дорог региона. Подчеркивалось, что решение о строительстве Транскрымской железной дороги будет принято лишь после проведения предварительных исследований. Озвучивались уже новые сроки — если проект получит одобрение, поезда могут начать курсировать на этом направлении ориентировочно к 2030 году.

Однако уже летом 2020 года Аксенов сообщил, что после оценки проекта профильные ведомства сочли его реализацию экономически нецелесообразной. Интересно, что аналогичное мнение высказал еще в 2017 году генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, отметив, что прямой маршрут действительно будет короче на 90 километров, но сократит время в пути всего на 40 минут. Поэтому, по его мнению, нецелесообразно вкладывать десятки миллиардов рублей в реализацию этой идеи (тогда сметная стоимость проекта оценивалась в 35 миллиардов рублей). Он также предостерег, что с появлением новой ветки возникнет вопрос о дальнейшей эксплуатации узловой станции в Джанкое, где расположены локомотивное и вагонное депо, а также сортировочная станция. Сторонники проекта уверяли, что строительство не только сократит время в пути, но и будет способствовать развитию тех территорий, через которые пройдет новая железная дорога, создавая тем самым мультипликативный экономический эффект. Кроме того, при привлечении инвесторов финансирование может принять более перспективный характер.

Так или иначе, проект остается в стадии ожидания. По всей вероятности, до конца текущего десятилетия новую линию не построят, так как в соответствующей документации о данном объекте нет никаких упоминаний (хотя, безусловно, ситуация может измениться). Более перспективным выглядит другой проект, предполагающий строительство железной дороги до Ялты, который также имеет довольно долгую историю, об этом можно узнать в статье по ссылке ниже.