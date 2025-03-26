Торговая программа, управляющая фондом Federated Hermes с 2023 года, подает неблагоприятные сигналы относительно Nvidia Corp. и других крупных технологических компаний.

Задолго до того как искусственный интеллект занял ведущее место на Уолл-стрит и превратился в трендовый фактор для инвесторов, Дэниел Мар начал зарабатывать на фондовом рынке благодаря своей инновационной модели машинного обучения. В настоящее время эта модель искусственного интеллекта выполняет важную роль, позволяя предсказывать риски акций, находящихся в центре текущего бума ИИ, как сообщает Bloomberg.

Торговая программа, разработанная Мара для его флагманского фонда Federated Hermes, уже с 2023 года подает сигналы о рисках для таких компаний, как Nvidia Corp. и других крупных игроков в сфере технологий. Эти сигналы остаются актуальными даже сейчас, несмотря на снижение капитализации технологических гигантов на 2 триллиона долларов с февраля.

Негативный взгляд на так называемую «великолепную семерку» крупных технологических компаний не повлиял на успех Мара. Его фонд Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX), объем которого составляет 1,6 миллиарда долларов, продемонстрировал доходность в 26% годовых за последние пять лет, значительно обогнав индекс Russell 3000 почти на 5 процентных пунктов и опередив 98% своих конкурентов. С начала 2023 года фонд показал снижение на 1,4%, что является наилучшим показателем по сравнению с рынком в целом, который испытывает трудности из-за "торговых войн".

Другие фонды Мара активно используют возможности машинного обучения для достижения высоких результатов. Например, фонд роста средней капитализации стоимостью 2,8 миллиарда долларов (FGSIX) и фонд роста большой капитализации объемом 2,3 миллиарда долларов (QILGX) также показали успешные результаты за последние пять лет, продемонстрировав доходность не менее 24% годовых каждый. Индекс хедж-фонда Eurekahedge AI, который отслеживает эффективность стратегий, основанных на искусственном интеллекте, за тот же период увеличился примерно на 4% в год.

Фонды придерживаются умеренного и взвешенного подхода к технологическому сектору, отдавая предпочтение определенным акциям в этой области. В данное время QIACX ориентируется на менее известные и перспективные компании, такие как Qualcomm Inc. и Fortinet Inc. Одним из сегментов, где модель искусственного интеллекта проявляет готовность к покупке, становится промышленный сектор, открывая новые возможности для инвестиций.