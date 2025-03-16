На российском рынке вновь появились южнокорейские автомобили, в частности бренд SsangYong, представленный компанией KGM. Состоялась презентация четырех моделей: Tivoli, Korando, Torres и Rexton, которые теперь доступны в автосалонах в нескольких крупных городах. Все автомобили имеют пятилетнюю гарантию или 100 тыс. км пробега.

Впервые за последние три года на российском рынке официально появились южнокорейские автомобили. Хотя это не популярные марки вроде Hyundai и Kia, внимание привлекает бренд SsangYong, принадлежащий компании KGM. В рамках презентации, состоявшейся 12 марта, были продемонстрированы четыре модели, теперь доступные в автосалонах "Рэкс Моторс" в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сургуте и Нижнем Новгороде. Все автомобили предлагаются с гарантией на пять лет или 100 тыс. км пробега.

На данный момент на рынке представлено четыре модели: Tivoli, Korando, Torres и Rexton. Эти автомобили собираются в Корее, что обуславливает их ценовую категорию, несколько превышающую предложения китайских конкурентов с аналогичными характеристиками. Однако даже при этом цена на корейские автомобили получается значительно ниже, чем если бы они попали в Россию по схеме параллельного импорта. Отличительной чертой южнокорейских автопроизводителей всегда была высокая репутация. Группа KGM, являющаяся одной из ведущих финансовых организаций Южной Кореи, обладает возможностями, значительно превосходящими такие китайские компании, как Geely и Chery. Выход KGM на российский рынок с продажами автомобилей демонстрирует их намерение продолжать поддерживать своих клиентов, а также восстановить долю рынка, которую когда-то занимала SsangYong Motors в начале 2000-х годов. И это действительно серьезный шаг.

Так, при покупке автомобиля предусмотрены скидки по программе трейд-ин. Достаточно лишь привезти старый автомобиль корейской марки, и можно рассчитывать на скидку от 150 тыс. до 350 тыс. рублей. В случае передачи автомобиля другой марки размер скидки уменьшится до диапазона от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, компания предлагает своим клиентам субсидированный кредит под 0,01% годовых, что фактически равноценно продаже в рассрочку. Эта акция действует ограниченный период времени.

Среди представленных моделей особое внимание привлекает флагманский внедорожник Rexton. Он уже был известен на российском рынке около двадцати лет назад, хотя тогда его характеристики были более скромными. Теперь его размеры составляют 4,8 м в длину, 1,96 м в ширину и 1,82 м в высоту. Этот автомобиль под капотом имеет двухлитровый турбированный V4 с мощностью 225 л.с. и крутящим моментом в 350 Н·м. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка Aisin. Для привода предусмотрен подключаемый передний привод и понижающая передача. Rexton предлагается в двух комплектациях — Dream и Icon, с ценами 6,79 млн. и 7,19 млн. рублей соответственно.

В числе автомобилей KGM также кроссовер Torres, который имеет меньшие габариты — 4,7 м в длину, 1,89 м в ширину и 1,7 м в высоту. Он оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,5 л и мощностью 163 л.с. (крутящий момент достигает 280 Н·м), а трансмиссия такая же, как у Rexton. Torres отличается более представительным дизайном, а цены начинаются от 4,8 млн. рублей за переднеприводную версию и от 5,65 млн. рублей — за полный привод. Эксперты прогнозируют, что Torres составит около 60% от всех продаж, в то время как Rexton, флагман, будет занимать лишь 10%.

Для любителей «золотой середины» KGM предлагает среднеразмерный кроссовер Korando, размеры которого чуть меньше, чем у VW Tiguan — 4,45 м в длину, 1,87 м в ширину и 1,62 м в высоту. Он обладает такой же силовой установкой и трансмиссией, что и Torres — бензиновый мотор на 1,5 л и 163 л.с. в сочетании с шестиступенчатой АКПП Aisin. Ожидается, что Korando обеспечит до 25% всех продаж, его стоимость начинается от 4,39 млн. рублей.

Самым доступным предложением от бренда является кроссовер Tivoli, который в основном предназначен для городских условий. Его размеры — 4,25 м в длину, 1,8 м в ширину и 1,62 м в высоту, а двигатель и трансмиссия аналогичны тем, которые установлены на Korando и Torres. Однако Tivoli легче и более быстр в динамике. Цены начинаются от 3,59 млн. рублей.

Все автомобили адаптированы для эксплуатации на российских дорогах и прошли соответствующую "русификацию". Эксперты отмечают, что машины этого бренда имеют меньше ненужной электроники, но при этом обладают высокой надежностью и практичностью, что делает их весьма привлекательными для российских автолюбителей.