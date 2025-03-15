На эти цели уже потрачено несколько сотен миллионов рублей, а к 2027 году выделят дополнительно 1,3 миллиарда рублей. В марте 2025 года была размещена информация о проведении конкурса на выбор подрядчика для демонтажа оставшихся объектов комбината.

На ликвидацию Красноярского химического комбината «Енисей» уже было потрачено несколько сотен миллионов рублей, и к 2027 году на эти цели выделят дополнительно 1,3 миллиарда рублей. Подробная информация об этом была размещена на сайте Госзакупок в марте 2025 года. В следующем месяце Минпромторг Российской Федерации должен выбрать подрядчика, который займется демонтажом оставшихся объектов предприятия, остановленного еще в 1991 году.

Комбинат «Енисей», расположенный на правом берегу одноименной реки, был основан в начале 1940-х годов. Тогда здесь начали строить несколько цехов, которые принимали эвакуированные производственные мощности из западных регионов Советского Союза, среди которых оказался и пороховой завод. Первую продукцию — нитроцеллюлозу — комбинат выпустил в феврале 1943 года, а в следующем году здесь наладили производство этилового эфира и ректификации спирта. Первый директор комбината, Александр Скобелев, не только занимался развитием производства, но и созидал социальную инфраструктуру: были построены поликлиника, баня, магазины и другие хозяйственные учреждения. Для работников предприятия возвели новые жилые дома, что способствовало созданию полноценного жизненного пространства вокруг комбината.

На протяжении многих десятилетий здесь производили серную кислоту, стеклопластики, порох для патронов и твердое ракетное топливо на основе нитроцеллюлозы. Однако в 1991 году, в условиях ухудшающейся экономической ситуации в стране, комбинат прекратил свою деятельность. В течение следующих лет, до конца 2000-х, некоторые объекты старались сохранить, даже существовали планы по запуску казенного порохового завода.

Но значительные долговые обязательства привели к тому, что эти планы так и не были реализованы. В 2009 году комбинат был признан банкротом, а его территория фактически оказалась заброшенной. На огромной площади около 700 гектаров оставались десятки различных объектов общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. В шлаконакопителе скопились опасные вещества, такие как формальдегиды, кислоты, пороховая масса и нефтепродукты, что создавало угрозу экологии. В 2012 году началась рекультивация земель в рамках федеральной программы «Национальная система химической и биологической безопасности РФ», целью которой было восстановление загрязнённых территорий. На первом этапе, который завершился в 2014 году, на эти работы было выделено 2,6 миллиарда рублей. С тех пор была провела значительная работа, направленная на восстановление экосистемы.

В марте 2025 года был объявлен уже пятый по счёту конкурс, в рамках которого подрядчику будет поручено за 1,3 миллиарда рублей подготовить к демонтажу четырнадцать опасных зданий, среди которых лаборатории и цеха по производству пороха. Также планируется провести обезвреживание почти 8 километров производственной канализации и безопасное удаление оставшихся 2,2 тысячи тонн опасных отходов из шлаконакопителя. В будущем власти намерены создать на освобождённой территории современный промышленный квартал «Енисей».