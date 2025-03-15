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gotreksson
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) улучшит транспортные связи в городе. Первые участки этой магистрали уже строятся и будут открыты в 2024-2029 годах. Общая стоимость проекта составляет 241 миллиард рублей.

В Санкт-Петербурге продолжается реализация амбициозного проекта по строительству первого разводного моста за последние сорок лет. Этот мост, который соединит Большой Смоленский проспект и улицу Коллонтай, намерен значительно улучшить транспортную доступность в Невском районе города.

Ожидается, что новый переход будет введен в эксплуатацию в 2028 году, и уже в феврале 2025 года он пересечет Октябрьскую набережную. Стоимость возведения моста составляет примерно 55 миллиардов рублей. В прошлом месяце Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) дал зеленый свет на строительство еще одного моста через главную водную артерию города. Новый переход появится рядом с Финляндским железнодорожным мостом и соединит улицы Фаянсовую и Гранитную. Проектировщики уделили внимание внешнему виду моста, чтобы он органично вписывался в архитектурный ансамбль соседнего сооружения. Общая длина нового моста (без учета подходов) составит почти 463 метра, а разводной пролет в виде однокрылой конструкции — 60 метров.

Строительство этого моста запланировано на лето 2025 года. Появление первой свайной опоры намечено на июнь, во время проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Этот проект является частью более широкой инициативы в рамках создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Данная магистраль будет проходить в северо-восточном направлении по территории Санкт-Петербурга, соединяя Западный скоростной диаметр (ЗСД) и Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) с возможным выходом в районе Кудрово.

Строительство участка от ЗСД (вблизи Благодатной улицы) до Витебского проспекта началось в марте 2021 года, и в декабре 2024 года произошло торжественное открытие этого участка в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На данный проект было потрачено 43 миллиарда рублей, что объясняется необходимостью строительства двух развязок и уникального двухъярусного эстакадного путепровода (длиной 2,6 км), который и будет использоваться для магистрали в этом районе. За месяц до открытия этой части ШМСД было подписано концессионное соглашение с банком ВТБ относительно дальнейшего строительства второго, третьего и четвертого этапов проекта, общая стоимость которых составляет 241 миллиард рублей, из которых 90 миллиардов рублей являются федеральным финансированием. Второй этап, предполагающий возведение переправы через Неву, является самыми сложным и затратным в техническом плане. Ожидается, что новые дороги будут открыты для автомобилистов в 2028-2029 годах. Кроме упомянутого моста, на участке от Витебского проспекта до Союзного проспекта протяженностью 7 км планируется строительство еще трех развязок.

Что касается пятого и шестого этапов, то они предусматривают строительство двух ответвлений в Ленинградской области общей длиной более 15 км: от КАД до стыка с трассой Р-21 «Кола» (6,25 км) и от улицы Комунны до дороги «Санкт-Петербург — Колтуши» (9,4 км). Реализация этих этапов потребует не менее 110 миллиардов рублей. Окончательное завершение проекта ШМСД, как ожидается, состоится не раньше 2030 года, как заявил Александр Беглов 13 марта 2025 года.

Будущая магистраль должна значительно снизить нагрузку на существующую улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга и помочь перераспределить транспортные потоки, проходящие через центр города. Более того, данный дорожный проект стимулирует как промышленную, так и жилую застройку в соседних районах. Однако мнения по поводу этого проекта среди жителей и экспертов крайне различаются. Генеральный директор ООО «Байкал-Сервис СЗ», Павел Сенченко: "Проект строительства ШМСД в Санкт-Петербурге созревал достаточно долго. С 2017 года многократно вносились изменения в трассировку, вызванные недовольством жителей тех районов, по которым будет проходить магистраль, связанных с расположением промышленных и социальных объектов. Существует множество аргументов за и против данного проекта. Но нельзя забывать, что транспортная ситуация в городе меняется не в лучшую сторону: наблюдается постоянный рост транспортного трафика и увеличивается нагрузка на существующую дорожную сеть. Новая магистраль не решит все проблемы города, но, безусловно, она позитивно скажется на транспортной ситуации, особенно в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском и Красногвардейском районах, по которым она пройдет. Трасса улучшит межрайонные связи и позволит снизить транзитную нагрузку. Санкт-Петербург постоянно развивается и расширяется, соответственно, необходимы новые трассы, поэтому в проекте ШМСД я вижу множество положительных решений для города".

С учетом привлечения частных инвестиций, проезд по этой магистрали будет платным, с использованием современного безбарьерного способа оплаты free-flow. Концессионер будет управлять этой трассой в течение 49 лет, что означает, что объект будет передан городу только в 2070-х годах.

#транспорт #инвестиции #общество #санкт-петербург #строительство дорог #мост #мегапроект #платные дороги #невский район #шмсд
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