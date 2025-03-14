Завод закроет потребность страны в специализированном крепеже, применяющимся в нефтегазовой, химической и энергетической отраслях.

В марте 2025 года в России был открыт новый завод с уровнем локализации, достигшим 100%. Этот производственный комплекс, расположенный в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Авангард» в Омске, способен удовлетворить примерно треть потребностей страны в специализированном крепеже, используемом в нефтегазовой, химической и энергетической отраслях. Вся продукция будет изготавливаться исключительно из отечественных материалов – стали, титана и его сплавов. Общая сумма инвестиций в проект составила почти 2 миллиарда рублей.

Запуск этого завода стал результатом усилий компании «Омскэлектротех», входящей в группу «Основа Холдинг», которая была зарегистрирована в июле 2020 года. О намерении создать завод, направленный на импортозамещение, стало известно в 2021 году. Для будущего производства было выделено около 4 гектаров земли. Первоначальная оценка стоимости проекта составила 800 миллионов рублей, однако с течением времени она возросла в 2,5 раза, что связано как с введением санкций, так и с изменением цен на оборудование. Так, в марте 2023 года Виктор Соболев, генеральный директор ОЭЗ «Авангард», отметил, что возрастание стоимости проекта обусловлено внешними экономическими факторами. Завод «Омскэлектротех» стал первым успешно введенным в эксплуатацию предприятием в ОЭЗ «Авангард», которая сейчас включает девять резидентов, получающих налоговые и таможенные льготы, что активно способствует сокращению сроков окупаемости их проектов. Значительная часть начального финансирования нового предприятия была предоставлена Фондом развития промышленности в виде льготного займа по программе «Проекты развития» на сумму 400 миллионов рублей.

Ожидается, что завод «Омскэлектротех» будет производить около 1,7 тысячи тонн продукции в год, включая высокопрочный коррозионностойкий крепеж (болты, шпильки, гайки, винты, шайбы) и соединительные элементы (хомуты, тройники, адаптеры, заглушки). Продукция будет разрабатываться в соответствии с индивидуальными чертежами заказчиков и устойчива к температурным колебаниям от -90°С до +650°С. Среди ключевых клиентов завода будут такие гиганты, как «Росатом» и «Газпром».

Уникальной чертой нового завода является замкнутый технологический цикл производства. Для этого были организованы несколько специализированных участков: горячей и холодной штамповки, механической обработки с использованием высокоскоростных фрезерных и токарных станков, а также автоматизированный участок термической обработки. В дополнение, на заводе функционирует лаборатория неразрушающего контроля, а также метрологическая и металлографическая лаборатории. На церемонии открытия завода 11 марта 2025 года губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что в регионе активно реализуется программа по созданию индустриальных парков и технопарков. Он также отметил важность развития ОЭЗ «Авангард» не только для привлечения инвестиций, но и для обновления промышленной инфраструктуры Омской области, что, безусловно, окажет положительное влияние на реализацию значимых проектов для всей страны.