Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Фонд Heritage: Тайваню следует сосредоточиться на увеличении обороны, а не на "зелёной повестке"
С таким заявлением выступил Бивер Уилсон, политический консультант фонда, отвечающий за вопросы оборонного бюджета. Он подчеркнул, что для стран, сталкивающихся с экзистенциальными угрозами, логично направлять ресурсы на защиту, вместо того чтобы уклоняться в сторону климатических инициатив.

Уилсон обратил внимание на то, что в настоящее время Тайвань выделяет всего 2,5% своего валового внутреннего продукта на оборону. Это значительно меньше, чем в США, где этот показатель составляет около 3,4%, а также значительно ниже уровня расходов у таких союзников Вашингтона, как Польша и Эстония, с показателями 4,1% и 3,4% соответственно.

Параллельно с этим тайваньское руководство объявило о своих планах достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В рамках этой программы остров инвестирует средства в проекты по сокращению углеродных выбросов, включая введение пошлин на импорт "углеродоёмкой продукции" и давление на компании для покупки углеродных кредитов, если они не могут снизить свои выбросы. Власти также планируют ввести "углеродные сборы" для местной промышленности, чтобы финансировать "Фонд управления парниковыми газами". Уилсон выражает озабоченность по поводу потенциального негативного влияния таких мер на экономику Тайваня. Он замечает, что даже в США подобные дорогостоящие экологические инициативы часто воспринимаются как утопические и вредные для экономики. Что уж говорить о Тайване, который сталкивается с серьёзной военной угрозой, где такие усилия кажутся совершенно несоразмерными текущим реалиям.

С учётом сложившейся ситуации, Уилсон считает, что Тайвань должен повысить свои военные расходы до уровня, сопоставимого с тем, что тратит США. Он подчеркивает, что такой шаг не будет простым жестом в пользу Америки, а станет стратегически важным решением, необходимым для обеспечения безопасности острова и сдерживания агрессии со стороны Китая. Дополнительные средства для обороны можно было бы получить, сократив затраты на экологические проекты.

Таким образом, Тайваню предоставлены вполне обоснованные рекомендации. Более того, резкая критика в адрес экологических инициатив подчеркивает искусственность глобальной "зелёной повестки". На фоне насущных потребностей текущие нарративы кажутся совершенно неуместными и оторванными от реальности.

Видимо, Америка планирует максимально использовать своих союзников по всем направлениям, в том числе в антикитайском контексте, и не будет мириться с экстравагантными расходами, когда налицо необходимость в значительном увеличении военных расходов и укреплении оборонного потенциала.

#сша #китай #экономика #тайвань #геополитика #оборона #импорт #бюджет #ввп #зеленая повестка
Источник: heritage.org
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
13
В Петербурге заморожено строительство импортозамещающего производства деталей для турбин
2
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
20
Microsoft рекомендует установить Windows 11 во избежание проблем с вредоносным ПО
5
Toyota приостанавливает производство своей самой важной модели RAV4 из-за взрыва на заводе
+
В XDA озвучили 5 причин низкой популярности видеокарт AMD среди геймеров
12
GSMArena выпустило подробный обзор Apple iPhone 16e
+
OnePlus 13T выйдет примерно в мае и станет самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 8 Elite
1
AMD Ryzen X получит 24 ядра Zen 6 и 160 МБ кэша L3
5
Посадочный лунный модуль Athena перевернулся при посадке на поверхность Луны
1
В Зеленограде построят новую дорогу с тоннелем
+
Samsung тестирует One UI 8 на базе Android 16 для смартфонов серии Galaxy S25
1
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарту, и чем порадуют геймеров в апреле NVIDIA и AMD
3
В Европе разрабатывают технологию водородной плазмы для экологичного производства стали
3
В XDA разобрали 5 популярных мифов об SSD и опровергли их — частично или полностью
12
В XDA рассказали о том, почему в 2025 году почти бессмысленно разбивать накопители на разделы
15
Asus выпустила игровой монитор XG27UCDMG с 26.5-дюймовой 4K-панелью QD-OLED и широким набором портов
4
Take-Two Interactive подает в суд на сайт для накрутки валюты в GTA Online
4
Специалистам из Hardware Busters прислали AMD FX-4100 вместе Ryzen 7 9800X3D
1
NVIDIA готовит самую мощную RTX 6000 - 24 064 ядра CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7
1

Популярные статьи

"TokyoXtremeRacer": еще одна малобюджетная игра с плохой оптимизацией в раннем доступе (обзор)
2
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
55
Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
5
Итоги гоночного уик-энда 8-9 марта
+
Как защитить свой дом - обзор камеры видеонаблюдения iFEEL Vega IFS-CI004
4
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
219
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
8
В КНДР показали строящуюся атомную подлодку с возможностью запуска стратегических крылатых ракет
1
BlackRock отказался от политики DEI - победа геймеров над одной из повесток
+
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
11

Сейчас обсуждают

Дмитрий Иванов
23:58
так тут не о мерцании-обновлении экрана а о "шлейфах" - пост-свечении пикселей. Отчего и тянуться яркие контуры. Это другое. И да, раз глаз это замечает, то эти переходные процессы занимают гораздо бо...
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
John Doe
23:50
Вот это уровень статьи на оверах! Таких говностатей и не хватало. Потом расскажи, почему море солёное. Затем поведай, почему озера пресные и почему реки текут.
Почему днём небо синее, а на закате красное - объясняем физику простыми словами
Nvidia&Intel Hater
23:41
Он это даже на винде не освоил,потому у него всегда проверенное фоторужье под рукой
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
D G
23:23
ну а что, как инструмент сдачи зели нюхатого
Илон Маск: Starlink на Украине не отключат никогда
Андрей Кондратьев
23:19
Даже китайские товарищи, продавая нам оригинальную видеокарту, упаковывают ее в разрывной пакет! Чтобы достать товар необходимо разорвать упаковку! Это же элементарно и не требует никаких, дополнитель...
Пользователь купил на Amazon поддельный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D
typym6ek
23:17
В эту бездарность ещё кто-то играет?
Верданск вернётся в Call of Duty: Warzone 3 апреля
Андрей Назаров
23:17
Скриншоты научись делать, пидрила
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
Никитос
23:15
Барахло дешёвое не надо брать и всё будет нормально
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
Никитос
23:09
Какие TDK? Речь про штамповку.
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
Nvidia&Intel Hater
23:06
Четко сегодня поглумились над сбродом все.Ищу на ixbt вульвыча.пока безуспешно,где он там гад педалирует не пойму
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем