С таким заявлением выступил Бивер Уилсон, политический консультант фонда, отвечающий за вопросы оборонного бюджета. Он подчеркнул, что для стран, сталкивающихся с экзистенциальными угрозами, логично направлять ресурсы на защиту, вместо того чтобы уклоняться в сторону климатических инициатив.

Уилсон обратил внимание на то, что в настоящее время Тайвань выделяет всего 2,5% своего валового внутреннего продукта на оборону. Это значительно меньше, чем в США, где этот показатель составляет около 3,4%, а также значительно ниже уровня расходов у таких союзников Вашингтона, как Польша и Эстония, с показателями 4,1% и 3,4% соответственно.

Параллельно с этим тайваньское руководство объявило о своих планах достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В рамках этой программы остров инвестирует средства в проекты по сокращению углеродных выбросов, включая введение пошлин на импорт "углеродоёмкой продукции" и давление на компании для покупки углеродных кредитов, если они не могут снизить свои выбросы. Власти также планируют ввести "углеродные сборы" для местной промышленности, чтобы финансировать "Фонд управления парниковыми газами". Уилсон выражает озабоченность по поводу потенциального негативного влияния таких мер на экономику Тайваня. Он замечает, что даже в США подобные дорогостоящие экологические инициативы часто воспринимаются как утопические и вредные для экономики. Что уж говорить о Тайване, который сталкивается с серьёзной военной угрозой, где такие усилия кажутся совершенно несоразмерными текущим реалиям.

С учётом сложившейся ситуации, Уилсон считает, что Тайвань должен повысить свои военные расходы до уровня, сопоставимого с тем, что тратит США. Он подчеркивает, что такой шаг не будет простым жестом в пользу Америки, а станет стратегически важным решением, необходимым для обеспечения безопасности острова и сдерживания агрессии со стороны Китая. Дополнительные средства для обороны можно было бы получить, сократив затраты на экологические проекты.

Таким образом, Тайваню предоставлены вполне обоснованные рекомендации. Более того, резкая критика в адрес экологических инициатив подчеркивает искусственность глобальной "зелёной повестки". На фоне насущных потребностей текущие нарративы кажутся совершенно неуместными и оторванными от реальности.

Видимо, Америка планирует максимально использовать своих союзников по всем направлениям, в том числе в антикитайском контексте, и не будет мириться с экстравагантными расходами, когда налицо необходимость в значительном увеличении военных расходов и укреплении оборонного потенциала.