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gotreksson
США корректируют стратегию, ориентированную на разрушение глобальной экономики
Министр финансов США Скотт Бессент указал на недостатки прежней модели, основанной на многосторонней торговле и печатании денег, и призвал к поддержке местного производства, даже если это требует более высоких затрат. Бессент отметил, что подобные изменения необходимы для укрепления внутренней экономики США.

Министр финансов США Скотт Бессент, выступая на заседании Нью-Йоркского экономического клуба, сделал важное заявление. Он отметил, что доступ к дешевым товарам не является сущностью американской мечты. По его словам, основа этой мечты заключается в том, что каждый гражданин должен иметь возможность достигать процветания, карьерного роста и экономической безопасности. Бессент подчеркнул, что слишком долго сторонники многосторонней торговли упускали это из виду. Этот курс, как он отметил, направлен на разрушение устоев глобалистской экономики и возрождение мощи реального сектора США. На протяжении предыдущих десятилетий глобалистская система, сосредоточенная на финансовом секторе и долларе, формировалась таким образом, что она обеспечивала Вашингтону значительные геополитические и геоэкономические преимущества. Грубо говоря, через механизм печатания денег Федеральной резервной системой США страна старалась контролировать свои позиции на международной арене.

Главный посыл этой системы заключался в идее мирового разделения труда: зачем что-то производить самостоятельно, если можно закупить это за границей по более низким ценам. В какое-то время этот подход действительно работал в интересах США, поскольку они обладали фактически неограниченным доступом к финансовым ресурсам. Однако эта стратегия сработает только тогда, когда ты имеешь возможность бесконечно печатать деньги.

Российские системные либералы пытались адаптировать данную концепцию для своей страны, но у них не получилось. В отличие от США, Россия экспортировала реальные природные ресурсы, такие как нефть, а не просто необеспеченные деньги. В то же время внутренние инвестиции в реальный сектор, кроме добывающей отрасли, считались менее эффективными, так как себестоимость производства зачастую превышала цены на импортные товары. Чтобы предотвратить такие инвестиции, был создан специализированный механизм вывода капитала за границу.

Возвращаясь к США, можно с уверенностью сказать, что глобалистская финансово-экономическая система, как и любые другие модели, достигла своего предела. "Демократы" не осознавали этого факта, в то время как Трамп, понимает работу механизмов, стоящих за экономическими изменениями. Наступает время, когда лозунги смещаются с попыток потребления наиболее доступных товаров на поддержку местного производства, даже если эти товары стоят дороже и не всегда обладают высшим качеством. Главное — это поддержка отечественного производства. Когда добавленная стоимость остается внутри страны, она неизбежно конвертируется в инвестиции, способствующие как увеличению объемов производства, так и его качеству.

Непонимание простых граждан, которые предпочитают импортные товары с лучшим соотношением цена-качество, вполне объяснимо и нормально. Однако, когда государство стремится заполнить внутренний рынок дешевым импортом, вместо того чтобы развивать собственное производство, это уже вызывает серьезные вопросы.

С 2014 года российская экономическая политика начала меняться, и значительную роль в этом сыграл 2020 год, когда опора на внутренний рынок помогла минимизировать последствия коронакризиса. В 2022 году стало очевидно, что надежда на внешние ресурсы не оправдывает себя, и необходимо полагаться только на собственные силы. В то же время, помимо философских размышлений, начались конкретные шаги к улучшению ситуации. Однако эти изменения касаются лишь реального сектора экономики, в то время как с финансовым сектором по-прежнему наблюдаются серьезные проблемы, как будто за этот период ничего не изменилось.

#новости #политика #финансы #трамп #доллар #экспорт #импорт #скотт бессент #глобалисты #влияние сша
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