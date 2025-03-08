Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В США создали стратегический криптовалютный резерв, признав тем самым биткойн резервной валютой
Известия: Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в стране стратегического резерва биткоинов. Об этом сообщает Белый дом. Сообщается, что в стратегический резерв войдет криптовалюта, которой в настоящее время уже владеют Соединенные Штаты.

Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва для Соединенных Штатов, что стало значимым шагом в сфере финансовой политики страны. Основная идея реформы заключается в том, что биткоин (BTC) будет признан резервной криптовалютой. Формирование этого стратегического резерва будет базироваться на конфискованных биткоинах, а также на дополнительных закупках данного токена. Министерство финансов и Министерство торговли займутся разработкой бюджетно-нейтральных стратегий для его приобретения.

Кроме биткоина, предполагается накопление и других цифровых активов. Однако, в отличие от BTC, для этих дополнительных криптовалют правительство США не планирует осуществлять покупки помимо тех активов, которые будут конфискованы. Согласно этому указу, Соединенные Штаты четко указывают на свои амбиции стать мировым лидером в области государственной стратегии, связанной с цифровыми активами. Вспоминается одна интересная минута из недавнего прошлого. В конце 2021 года один общественный деятель выдвинул смелую идею о переводе золотовалютного резерва России в гибридный — золотокриптовалютный. Его концепция заключалась в том, чтобы распределить активы по схеме 50 на 50: половина в золоте, другая половина — в криптовалютах. Он добрался с этим предложением до руководства Центробанка, так как пользуется известностью в определенных кругах. Однако в ЦБ, как и ожидалось, к этой идее отнеслись с недоверием, даже покачали головой, и многие искренне думали, что это предложение слишком экстравагантно и неосуществимо.

Тем не менее, время показало удивительные результаты: в итоге 300 миллиардов валютных резервов России оказались заблокированными всего через несколько месяцев, в то время как стоимость биткоина удвоилась. Все эти события подчеркивают, что не все идеи, которые кажутся безумными на первый взгляд, являются таковыми на самом деле. В нашей непредсказуемой экономической реальности стоит держать ум открытым для новых подходов и решений.

На фоне всех этих изменений, интересный момент заключается в том, как адаптируются финансовые системы других стран. Например, некоторые нации уже начали исследовать возможность запуска своих центральных банковских цифровых валют (CBDC), что может значительно изменить ландшафт финансовых транзакций и монетарной политики.

#экономика #криптовалюта #биткоин #инвестиции #крипта #цифровые активы #золотовалютный резерв #финансовая политика #стратегический резерв #министерство торговли
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Обновление HyperOS 2.1 стало доступно для пяти моделей Xiaomi и двух Poco
6
Игровой ПК Илона Маска оснащен видеокартой RTX 4060 и ультрашироким монитором Samsung Odyssey G9
6
Пользователи Telegram на Android становятся мишенью для нового эксплойта EvilVideo
+
Рекомендованная розничная цена AMD Radeon RX 9070/XT распространяется только на первые поставки
16
GTA 5 Enhanced взломали, Rockstar выпустила первый патч с исправлениями, но игроки недовольны
2
Появились подробности тестового показа «Супермена» Джеймса Ганна
2
Названы 5 телефонов Samsung, которые первыми получили мартовское обновление Android 2025 года
+
Samsung начала разработку и тестирование Galaxy S26 Ultra
1
Китайский школьник создал складной смартфон на 3D-принтере
+
Тайваньский ритейлер Momoshop начал продавать RTX 5090 сразу с 40 материнскими платами H610
+
Motor: В Калуге начался перевыпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross под брендом Rosva Motors
+
Россия планирует производить дроны-камикадзе в Беларуси
+
В ФРГ использование электромобилей позволило сэкономить 1.4 млрд литров бензина
1
Предстоящий смартфон Vivo Y300 Pro+ получит аккумулятор, ёмкость которого превышает 7300 мАч
+
На рынке смартфонов началась гонка аккумуляторов емкостью 10 000 мАч
6
Сообщается о первом случае, когда покупателю Civilization 7 на PlayStation разрешили вернуть деньги
+
LG Display анонсировала появление первых мониторов с OLED Gen 4 в конце 2025 года
2
«Росатом» построит новую верфь под Мурманском, специализирующуюся на плавучих энергоблоках
+
В России в феврале 2025 года было открыто 10 новых уникальных производств
+
Honor готовит компактную версию флагмана Magic7 с диагональю 6,3 дюйма
+

Популярные статьи

Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 1-я часть
3
Вспоминаю игру "Tomb Raider: Underworld" (субъективное мнение)
2
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
432
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
143
Как мне удалось сэкономить на покупке продуктов, применив пять простых правил
24
Тестирование AMD CrossFireX из двух видеокарт Radeon HD 7750 1Gb
41
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
7
PlayStation 5 против Xbox series X - принципиальные отличия двух игровых платформ
3
Пять загадок аниме Lycoris Recoil, которые озадачили фанатов
7
Какую камеру видеонаблюдения Xiaomi выбрать в дом - 360°, 2K Magnetic, C200, C300, C400 или C500 Pro
3

Сейчас обсуждают

StonedAstronaut
03:54
Уже переобулся?)
Квантовый скачок 2-й половины 2022 в производительности CPU - Intel Sapphire Rapids и AMD Zen 4
Ученик Альфа
03:49
Мечта любого геймера?! «PS3 has no games» придумали какие-то другие геймеры, видимо. Ну и да, металлический ящик всегда выглядел дороже пластикового. Если кто-то хотел в те годы повыпендриваться «прем...
Sony PlayStation 3 против PlayStation 5 - современная эстетика, дизайн и потребительское очарование
eai
03:36
Не стоило вспоминать про 300 спартанцев 2006 года - это не пеплум и даже не фильм - это комикс снятый на видео (впрочем он даже официально и позиционируется как основанный на комиксе). Исторической до...
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 1-я часть
Ученик Альфа
03:32
А почему несуществующий? Mercedes-AMG One официально представлен в 22-м году, мелкая серия, 275 машин. Разве что у фейкодилера на руках этой машины нет.
Миллиардер из Лос-Анджелеса приобрёл несуществующий гиперкар стоимостью 5,4 млн долларов
Майский Жук
02:56
Может иметь смысл LCD моник на CCFL подсветке, если CCFL там топовый, то есть это будет некая имитация "ламповости" в современном варианте )
О серьёзной проблеме игры Crossout, которая возможно была создана преднамеренно
Fess 11fess11
02:50
Если это будет стоить 300 баксов, то это мусор. Дорогой мусор. У куртки уже реально жизофрения начинается. Растет мощность, растет цена. По такой логике карты бюджетного сегмента будут по тысяче баксо...
В апреле NVIDIA планирует выпустить "народные" GeForce RTX 5050 и 5050 Ti
Windmark_
02:42
До в жопу ты себе этот длсс запихай баран
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Dimon1996
02:37
Вот. А если купили технологию, то чья она? Про "покупку" софта это другой разговор ;)
Геймеры устанавливают старую видеокарту в дополнение к Nvidia RTX 50 из-за отсутствия PhysX
Alxndr
01:47
Норм бенч. Где 9070 нагибала 5070 четко показали. Карты примерно в паритете, кроме цены. Но в wukong у AMD реально фэйл.
Последующие партии AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT будут дороже, чем на старте продаж
Алекс Кот
01:42
Страну поменяй, уже вышла на поко
Стал известен график выхода HyperOS 2 и какие модели получат обновление
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем