Известия: Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в стране стратегического резерва биткоинов. Об этом сообщает Белый дом. Сообщается, что в стратегический резерв войдет криптовалюта, которой в настоящее время уже владеют Соединенные Штаты.

Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва для Соединенных Штатов, что стало значимым шагом в сфере финансовой политики страны. Основная идея реформы заключается в том, что биткоин (BTC) будет признан резервной криптовалютой. Формирование этого стратегического резерва будет базироваться на конфискованных биткоинах, а также на дополнительных закупках данного токена. Министерство финансов и Министерство торговли займутся разработкой бюджетно-нейтральных стратегий для его приобретения.

Кроме биткоина, предполагается накопление и других цифровых активов. Однако, в отличие от BTC, для этих дополнительных криптовалют правительство США не планирует осуществлять покупки помимо тех активов, которые будут конфискованы. Согласно этому указу, Соединенные Штаты четко указывают на свои амбиции стать мировым лидером в области государственной стратегии, связанной с цифровыми активами. Вспоминается одна интересная минута из недавнего прошлого. В конце 2021 года один общественный деятель выдвинул смелую идею о переводе золотовалютного резерва России в гибридный — золотокриптовалютный. Его концепция заключалась в том, чтобы распределить активы по схеме 50 на 50: половина в золоте, другая половина — в криптовалютах. Он добрался с этим предложением до руководства Центробанка, так как пользуется известностью в определенных кругах. Однако в ЦБ, как и ожидалось, к этой идее отнеслись с недоверием, даже покачали головой, и многие искренне думали, что это предложение слишком экстравагантно и неосуществимо.

Тем не менее, время показало удивительные результаты: в итоге 300 миллиардов валютных резервов России оказались заблокированными всего через несколько месяцев, в то время как стоимость биткоина удвоилась. Все эти события подчеркивают, что не все идеи, которые кажутся безумными на первый взгляд, являются таковыми на самом деле. В нашей непредсказуемой экономической реальности стоит держать ум открытым для новых подходов и решений.

На фоне всех этих изменений, интересный момент заключается в том, как адаптируются финансовые системы других стран. Например, некоторые нации уже начали исследовать возможность запуска своих центральных банковских цифровых валют (CBDC), что может значительно изменить ландшафт финансовых транзакций и монетарной политики.