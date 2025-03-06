Несмотря на внешние вызовы и неопределенности, Россия демонстрирует результаты в промышленности, инновациях и технологическом прогрессе.

Февраль, как известно, является месяцем кратким, однако это не мешает России продолжать активное развитие своей экономики.

Так в поселке Верхнее Дуброво Свердловской области успешно поставлена в эксплуатацию первая очередь завода ООО «ТехноКрит», специализирующегося на производстве железобетонных изделий. Хотя объем инвестиций в проект не раскрыт, новый завод уже выпускает уникальные длиннопролетные балки для строений, которые ранее не производились на Урале. Министр строительства и инфраструктуры области, Григорий Сурганов, подчеркнул, что эти преднапряженные балки длиной 30 метров находят применение в строительстве современных складских и промышленных объектов, а также мостов и инфраструктуры. Продукция завода уже поставляется на ключевые проекты региона, такие как строительство нового завода газового оборудования и первая очередь индустриального парка «Космос». В Подмосковье, в технопарке «Королев», началось функционирование крупного предприятия по выпуску кабельно-проводниковой продукции и щитов. Проект, финансируемый компанией «Кабельные Системы и Технологии (КСТ)», потребовал более 500 миллионов рублей. Это не первая площадка КСТ в этом технопарке, где ранее компания разрабатывала системы электрического обогрева. Новый завод позволит удвоить производственные мощности, с прогнозом на конец года — выпуск более 30 тысяч креплений для нагревательного кабеля и тысячи других наименований.

В Березовском, Свердловская область, знаменитый производитель «Промет-Урал» запустил новый цех, специализирующийся на рентгенозащитном оборудовании. Инвестиции в строительство составили около 60 миллионов рублей, что позволило создать 35 высокотехнологичных рабочих мест. Продукция будет направляться как медицинским учреждениям, так и атомной отрасли. Максим Пискулев, директор компании, объясняет, что необходимость нового цеха возникла из-за высокой загрузки существующих производств.

Компания «Аравия» продолжает расширять свое производство в подмосковном Протвино, где уже введена первая очередь нового завода косметических средств с общими инвестициями около 700 миллионов рублей. Ожидается, что вторая очередь будет запущена в этом году, что позволит увеличить мощности на 40%. Завод будет выпускать широкий ассортимент косметики, включая кремы и гели для профессионального использования. На Пермском заводе «Протон-ПМ» открыто современное производство ракетных двигателей, что стало важным шагом к серийному производству двигателей для ракет «Ангара». Проект считается приоритетным для региона, с площадью завода более 44 тысяч квадратных метров и 630 единицами оборудования.

В Красногорске, Московской области, компания «Зеленые линии» запустила первое в России производство криогранулированных штаммов для заквасок, вложив в проект около 500 миллионов рублей. Это укрепляет позиции страны в биотехнологиях и позволяет полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

В Ленинградской области в деревне Разметелево начато производство абразивных инструментов на новом заводе, который выйдет на проектную мощность в мае. Его продукция заменит иностранные аналоги, которые раньше доминировали на рынке.

Свердловский камвольный комбинат в Екатеринбурге открыл новую прядильную фабрику с общей суммой инвестиций более 55 миллионов рублей. Это позволит значительно увеличить объемы производства тканей, включающих в строительство школьной формы.

В поселке Оболенск подмосковная компания «Квадрат-С» запустила новый цех по производству биологически активных добавок, финансируемый частично за счет льготного займа. Новый цех способен производить до 7 миллионов упаковок в год, дополняя первую уже открывшуюся площадку в Кировской области.

В Дубне, на территории ОЭЗ, «Алтегра» ввела в эксплуатацию новый цех по производству антибиотиков, что дополнительно укрепляет фармацевтический сектор региона, обеспечивая выпуск миллиона капсул и таблеток ежегодно.

Несмотря на сложности, российская промышленность продолжает развиваться и внедрять новые технологии.