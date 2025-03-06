Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России в феврале 2025 года было открыто 10 новых уникальных производств
Несмотря на внешние вызовы и неопределенности, Россия демонстрирует результаты в промышленности, инновациях и технологическом прогрессе.

Февраль, как известно, является месяцем кратким, однако это не мешает России продолжать активное развитие своей экономики.

Так в поселке Верхнее Дуброво Свердловской области успешно поставлена в эксплуатацию первая очередь завода ООО «ТехноКрит», специализирующегося на производстве железобетонных изделий. Хотя объем инвестиций в проект не раскрыт, новый завод уже выпускает уникальные длиннопролетные балки для строений, которые ранее не производились на Урале. Министр строительства и инфраструктуры области, Григорий Сурганов, подчеркнул, что эти преднапряженные балки длиной 30 метров находят применение в строительстве современных складских и промышленных объектов, а также мостов и инфраструктуры. Продукция завода уже поставляется на ключевые проекты региона, такие как строительство нового завода газового оборудования и первая очередь индустриального парка «Космос». В Подмосковье, в технопарке «Королев», началось функционирование крупного предприятия по выпуску кабельно-проводниковой продукции и щитов. Проект, финансируемый компанией «Кабельные Системы и Технологии (КСТ)», потребовал более 500 миллионов рублей. Это не первая площадка КСТ в этом технопарке, где ранее компания разрабатывала системы электрического обогрева. Новый завод позволит удвоить производственные мощности, с прогнозом на конец года — выпуск более 30 тысяч креплений для нагревательного кабеля и тысячи других наименований.

В Березовском, Свердловская область, знаменитый производитель «Промет-Урал» запустил новый цех, специализирующийся на рентгенозащитном оборудовании. Инвестиции в строительство составили около 60 миллионов рублей, что позволило создать 35 высокотехнологичных рабочих мест. Продукция будет направляться как медицинским учреждениям, так и атомной отрасли. Максим Пискулев, директор компании, объясняет, что необходимость нового цеха возникла из-за высокой загрузки существующих производств.

Компания «Аравия» продолжает расширять свое производство в подмосковном Протвино, где уже введена первая очередь нового завода косметических средств с общими инвестициями около 700 миллионов рублей. Ожидается, что вторая очередь будет запущена в этом году, что позволит увеличить мощности на 40%. Завод будет выпускать широкий ассортимент косметики, включая кремы и гели для профессионального использования.  На Пермском заводе «Протон-ПМ» открыто современное производство ракетных двигателей, что стало важным шагом к серийному производству двигателей для ракет «Ангара». Проект считается приоритетным для региона, с площадью завода более 44 тысяч квадратных метров и 630 единицами оборудования.

В Красногорске, Московской области, компания «Зеленые линии» запустила первое в России производство криогранулированных штаммов для заквасок, вложив в проект около 500 миллионов рублей. Это укрепляет позиции страны в биотехнологиях и позволяет полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

В Ленинградской области в деревне Разметелево начато производство абразивных инструментов на новом заводе, который выйдет на проектную мощность в мае. Его продукция заменит иностранные аналоги, которые раньше доминировали на рынке.

Свердловский камвольный комбинат в Екатеринбурге открыл новую прядильную фабрику с общей суммой инвестиций более 55 миллионов рублей. Это позволит значительно увеличить объемы производства тканей, включающих в строительство школьной формы.

В поселке Оболенск подмосковная компания «Квадрат-С» запустила новый цех по производству биологически активных добавок, финансируемый частично за счет льготного займа. Новый цех способен производить до 7 миллионов упаковок в год, дополняя первую уже открывшуюся площадку в Кировской области.

В Дубне, на территории ОЭЗ, «Алтегра» ввела в эксплуатацию новый цех по производству антибиотиков, что дополнительно укрепляет фармацевтический сектор региона, обеспечивая выпуск миллиона капсул и таблеток ежегодно. 

Несмотря на сложности, российская промышленность продолжает развиваться и внедрять новые технологии.

#рабочие места #екатеринбург #ленинградская область #свердловская область #пенза #берёзовский #дуброво #красногорск #оболенск #протвино
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

DeepSeek представила высокопроизводительную файловую систему 3FS с открытым исходным кодом
4
Команда НАСА запечатлела демонстрационный самолет XB-1, достигший сверхзвуковой скорости
+
В Крыму построят новую железную дорогу
+
В России идет расконсервация ранее закрытого производства этаноламинов
+
В честь 80-летия Победы, на парад пригласили израильскую делегацию
+
В Китае создан квантовый чип, который в 1 квадриллион раз быстрее, чем лучший суперкомпьютер в мире
7
В тесте ToyShop с трассировкой пути RX 9070 XT показала отставание от конкурента в качестве картинки
19
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
36
MW: Армия Ирана начала получать модернизированные танки «Сулейман-402»
+
Видеокарты AMD Radeon RX 9000 и более поздние будут официально поддерживать только режим UEFI
2
Samsung расширила список моделей для One UI 7 beta и подтвердила период релиза стабильной версии
+
NVIDIA GeForce RTX 5070 до 25% быстрее RTX 4070 без трассировки лучей, с трассировкой — на 15%
9
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
25
Россияне стали предпочитать автомобили "параллельного импорта" китайским автомобилям
1
Сообщается, что некоторые модели Radeon RX 9070 XT имеют перегрев в зоне VRAM
6
T-Mobile совместно с Perplexity разрабатывают телефон на базе искусственного интеллекта
1
Результаты нескольких тестов AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT появились в Сети перед публикацией обзоров
25
Доступность видеокарт Radeon RX 9070 будет в 15 раз выше, чем RTX 5070
1
Стал известен график выхода HyperOS 2 и какие модели получат обновление
3
ZTE представила на MWC 2025 ИИ-устройства для сверхскоростного 5G и Wi-Fi 7
+

Популярные статьи

"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
12
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
130
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 2-я часть
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
153
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
58
Sony PlayStation 3 против PlayStation 5 - современная эстетика, дизайн и потребительское очарование
4
Пять загадок аниме Lycoris Recoil, которые озадачили фанатов
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
07:07
В миллион раз быстрее другого квантового. В квадриллион раз быстрее обычного.
В Китае создан квантовый чип, который в 1 квадриллион раз быстрее, чем лучший суперкомпьютер в мире
ИСКАНДЕР
06:51
Аномальные! )))
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
ИСКАНДЕР
06:47
Конечно на пользу - сразу стало видно кто враг, а кто друг. Да и подобные твоим "высказывания" позволяют лучше понимать, что вокруг происходит. Так что гордись, даже твои жалкие высеры нужны для полно...
«Россельхозбанк» замаскировал свое банковское приложение для iOS и iPadOS, назвав его «Учёт надоя»
EXPrompt
06:42
Ну хочет Тру с его америкой остаться в изоляции бывших партнеров ... Останется. Что сегодня производит Сша? А у них денюжка и обученные инженеры есть чтобы возродить производства в своей автархии?
Дональд Трамп пригрозил вдвое увеличить пошлины, если Трюдо попытается ответить США
EXPrompt
06:36
Трамп не хочет датировать импортного производителя, это понятно. Другое дело что при Бидоне интел не сделало еще техпроцесс 18А. Ой доведет его политика таможенных войн до импичмента и американской Ко...
Трамп призвал отменить так называемый «Закон о чипах» в США
ИСКАНДЕР
06:20
Всё ждёте и ждёте, а мечты не сбываются? ))) Сколько Россия существует, столько её и пытаются завоевать/разделить! Видимо "грязь" у нас очень целебная, что вам никак покоя не даёт! )))
В США назвали условие для возобновления поставок оружия Украине
Всеволод Мекряков
06:18
3060 почти как 1080 по мощи,ну 10% быстрее.
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Всеволод Мекряков
06:17
Ну да,Gtx 1080 пока хватает,но вот уже для VR и разрешения квеста 3 (2К на каждый глаз) скорее всего маловато будет,поэтому думаю копить на RTX 4070.
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Всеволод Мекряков
06:15
Так в индиане ток с лучами освещение и есть.
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Talos.art
06:15
Поко как всегда, получит когда все баги пофиксят ;)
Стал известен график выхода HyperOS 2 и какие модели получат обновление
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем