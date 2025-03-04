Reuters: Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой.

В Вашингтоне наблюдается подъем активности: власти срочно занимаются разработкой стратегий по «смягчению санкций» в отношении России. Обычно такие новости вызывают у большинства экспертов определенное чувство надежды: будет замечательно, если в США поймут необходимость прекратить санкционную политику и начнут открытый диалог с Москвой.

На самом деле, санкции со стороны Вашингтона обернулись немалыми затратами и для самих США, что прекрасно проанализировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Однако возникает вопрос, который касается непосредственно России и её партнеров. Дело в том, что санкции США негативно сказались на многих странах и компаниях, создав преференции для американских производителей. Это особенно заметно, например, в российском секторе сжиженного природного газа. Не всё оборудование и суда, которые Китай собирался нам поставить, были фактически доставлены из-за страха перед санкциями. Следовательно, у Пекина также есть свои счёты с Вашингтоном.

Поэтому весьма понятно волнение американских чиновников: они стремятся без особых затрат заключить соглашение с Москвой об отмене санкций. Вероятно, переговоры по этому вопросу будут непростыми. Кроме того, США могут столкнуться с исками от компаний и государств, которые также понесли убытки из-за антироссийской политики. Москве вряд ли удастся дать Вашингтону какие-либо надежные гарантии.

В целом, легкомысленный подход Трампа к разрешению вопросов должен вызывать обоснованную тревогу. Это, например, может привести к ошибочному шагу – прекращению движения России к созданию устойчивых к любым санкциям методов расчетов во внешней торговле. В этом контексте вызывает беспокойство решение Центрального банка России отложить запуск цифрового рубля на неопределенный срок. А ведь цифровой рубль мог бы значительно упростить экспортно-импортные операции страны в текущих условиях.

Существуют и другие идеи, касающиеся цифровых решений. Например, расчёты в цифровых финансовых активах, привязанных к золоту. Есть опасение, что в момент, когда возникнет иллюзорная или реальная возможность для российских банков вновь подключиться к системе SWIFT, эксперты начнут утверждать, что это чудесная система, и что нам больше ничего не нужно, «ибо иначе не получится» и так далее.