Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Стратег Демократической партии США предположил возможный кризис администрации Трампа
Американский политический стратег Джеймс Карвилл предполагает возможный крах администрации Трампа в ближайший месяц, связывая это с падением рейтинга одобрения президента и кризисом в управлении, усугубленным действиями Илона Маска.

Американский политический стратег Джеймс Карвилл, известный как "демократический стратег" в издании The Hill, предрекает, что администрация Трампа может столкнуться с неминуемым крахом в течение следующего месяца. Он связывает это с тем, что общественность в Соединенных Штатах отреагирует на резкие изменения, которые принесет новая исполнительная власть.

Карвилл указывает на значительное снижение рейтинга одобрения Трампа среди американцев и на кризис в управлении, что было усугублено действиями Илона Маска. Он подчеркивает, что сокращение федеральных расходов благодаря криптовалюте Dogecoin, инициированные Маском, оставляет тысячи федеральных служащих без работы, что в свою очередь приводит к возникновению конфликтов внутри администрации. Например, Маск отправил чиновникам запрос о результатах выполненной работы за последнюю неделю, но такие ведомства, как Госдепартамент, Пентагон и ФБР, отклонили это требование, не собираясь заставлять своих сотрудников подчиняться. "Сейчас все в отказе. Мы находимся в центре катастрофы, — утверждает Карвилл. — Это самый низкий уровень одобрения, который когда-либо наблюдался у президента в подобный период".

Кроме того, он отметил, что результаты одного недавнего опроса показали резкое падение поддержки Трампа с 50% до 30%. По его мнению, примерно через шесть недель будет возможно легко одержать победу над "Большим Дональдом". На республиканцев также давит ряд проблемных голосований, включая вопросы об урегулировании государственного долга, для решения которых может понадобиться сотрудничество с демократами. Более того, внутри Республиканской партии существует значительное количество противников Трампа.

Вопрос о том, сколько еще Трамп сможет оставаться на плаву, оказывается ключевым для понимания политического ландшафта Вашингтона. Постепенно оправляющиеся от шока глобалисты начинают объединяться, и их оппозиция к действующей администрации, вероятно, будет только усиливаться. Для России это создает необходимость тщательно анализировать возникающие политические ситуации и быстро реагировать на события, поскольку поведение Трампа или противодействие его политике могут открывать новые возможности.

#политика #криптовалюта #трамп #пентагон #кризис #президент #увольнения #dogecoin #маск #фбр
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
6
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
6
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
6
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
31
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
3
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
+
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
В Wccftech ожидают GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ во второй половине марта, 8 ГБ в первой половине апреля
+
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
13
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Интегрированные AMD Radeon 840M и 860M оказались на 20-25% быстрее предшественников в Geekbench
+
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica официально представлен в трех цветовых решениях
+
Роскомнадзор доволен работой Steam и не планирует ограничивать доступ к платформе
2
Тающие ледники Норвегии выбросили на поверхность уникальные артефакты возрастом 2-3 тысячи лет
1
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
9
Microsoft выпускает обновление KB5052077 для Windows 10 с новыми функциями и решением проблем
+
В России выпустили полностью отечественный пятиосевой станок с ЧПУ для нужд авиастроения
+
Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF
+

Популярные статьи

Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
93
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
31
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
62
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
8
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
18
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
22
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
3

Сейчас обсуждают

Виталик Вакулин
00:54
РОСО М6 про 5 G обновится но только под Индией, а без точки G что не обновляется??? Что за дискриминация????!!! Уроды!!!
HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
Skyten
00:54
Вчера заходил, все там есть, ни кто ни чего не закрывал. Цены да, ни чем от местных не отличаются на многие товары, но не на все.
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
Evgen Udo
00:53
Вы бы определились 18.3 или 13.8. Редактор просто сказочное ..
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
roverman
00:44
ну чё, брать 7900 XT/XTX с авито или ждать от этой видюхи норм цену? Посоветуйте как быть.
Metal Gear Solid: Snake Eater потребует систему с видеокартой RTX 2060 и процессор ом Ryzen 5 3600
roverman
00:41
А если у меня есть кредитная карта, и я завтра активирую эту плюшку на "госуслугах", то карту заблокируют? Ведь покупки по кредитной карте - это ведь тоже кредит. Поясните.
С 1 марта на Госуслугах появится самозапрет на кредиты и займы
Roditch
00:37
Их сейчас вообще без учёта много чего стоят. Навтыкают скворечников, а потом выясняется что не хватает школ, садиков, поликлиник и т.п.
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
Roditch
00:35
Автор, готовь следующую статью о том, что собственное жильё не нужно.
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
MriS
00:33
Роутеры нормальные пропали 🙄
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
Roditch
00:28
В 1800 никто не мог предсказать, что в 1900 году будут доминировать электро автомобили, в 1900 году никто не мог представить, что вместо электро авто в 2000 году будут доминировать авто на ДВС. Так чт...
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
Евгений Самарский
00:26
Спасибо и на этом. Ждём когда вернут возможность покупать игры которые не доступны у нас. Ну и адекватное пополнение.
В Steam начался ежегодный фестиваль «Играм быть», на котором можно посмотреть сотни демоверсий игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем