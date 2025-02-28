Американский политический стратег Джеймс Карвилл предполагает возможный крах администрации Трампа в ближайший месяц, связывая это с падением рейтинга одобрения президента и кризисом в управлении, усугубленным действиями Илона Маска.

Американский политический стратег Джеймс Карвилл, известный как "демократический стратег" в издании The Hill, предрекает, что администрация Трампа может столкнуться с неминуемым крахом в течение следующего месяца. Он связывает это с тем, что общественность в Соединенных Штатах отреагирует на резкие изменения, которые принесет новая исполнительная власть.

Карвилл указывает на значительное снижение рейтинга одобрения Трампа среди американцев и на кризис в управлении, что было усугублено действиями Илона Маска. Он подчеркивает, что сокращение федеральных расходов благодаря криптовалюте Dogecoin, инициированные Маском, оставляет тысячи федеральных служащих без работы, что в свою очередь приводит к возникновению конфликтов внутри администрации. Например, Маск отправил чиновникам запрос о результатах выполненной работы за последнюю неделю, но такие ведомства, как Госдепартамент, Пентагон и ФБР, отклонили это требование, не собираясь заставлять своих сотрудников подчиняться. "Сейчас все в отказе. Мы находимся в центре катастрофы, — утверждает Карвилл. — Это самый низкий уровень одобрения, который когда-либо наблюдался у президента в подобный период".

Кроме того, он отметил, что результаты одного недавнего опроса показали резкое падение поддержки Трампа с 50% до 30%. По его мнению, примерно через шесть недель будет возможно легко одержать победу над "Большим Дональдом". На республиканцев также давит ряд проблемных голосований, включая вопросы об урегулировании государственного долга, для решения которых может понадобиться сотрудничество с демократами. Более того, внутри Республиканской партии существует значительное количество противников Трампа.

Вопрос о том, сколько еще Трамп сможет оставаться на плаву, оказывается ключевым для понимания политического ландшафта Вашингтона. Постепенно оправляющиеся от шока глобалисты начинают объединяться, и их оппозиция к действующей администрации, вероятно, будет только усиливаться. Для России это создает необходимость тщательно анализировать возникающие политические ситуации и быстро реагировать на события, поскольку поведение Трампа или противодействие его политике могут открывать новые возможности.