Специалисты обновляют два моста протяженностью 39 и 48 метров, используя высококачественные стальные конструкции. Ожидается, что новые мосты будут служить не менее ста лет и позволят пропускать тяжеловесные грузовые поезда.

В рамках проекта по развитию Восточного полигона российские специалисты начали реконструкцию мостов на Малом БАМе, которые были возведены еще в 1930-х годах. Эти устаревшие "сталинские" сооружения давно не соответствуют современным требованиям нагрузки и нуждаются в обновлении. Однако работы на участке между станциями Сети и Федосеев, в рамках линии Бамовская — Тында, стало возможным лишь после завершения строительства второго пути.

Теперь специалисты из госкомпаний «Нацпроектстроя» и «Мостоотряд-43» ведут работы по обновлению двух мостов протяженностью 39 и 48 метров соответственно, используя высококачественные стальные конструкции. В текущий момент осуществляется демонтаж пролетов и опор старых сооружений. Реализация этого проекта обеспечит возможность пропуска длинносоставных тяжеловесных грузовых поездов через обновленные переходы, и ожидается, что после завершения реконструкции эти мосты будут служить не менее ста лет.

Эти мосты и железнодорожная линия появились на этой территории почти 90 лет назад. Однако во время Великой Отечественной войны рельсы были демонтированы и отправлены на запад страны для строительства Волжской рокады, сыгравшей важную роль в победе под Сталинградом. Дальневосточный участок был восстановлен только в 1970-х годах. В самом конце десятилетия было открыто движение по маршруту Бамовская — Тында — Беркакит (Нерюнгри), который получил название «Малый БАМ», причем именно по перемычке между БАМом и Транссибом — Бамовская — Тында — поезда запустили в 1976 году. На сегодняшний день этот маршрут является частью Амуро-Якутской магистрали (АЯМ), которую планируют продлить от Нижнего Бестяха к Магадану. Работы по расширению АЯМ сопряжены с рядом сложностей, включая вечную мерзлоту, суровые климатические условия и гидрологические особенности региона — во время сильных дождей местные реки и ручьи могут подниматься на несколько метров. Кроме того, в отличие от центрального участка Байкало-Амурской магистрали, земляное полотно когда-то было построено лишь для одного пути, хотя некоторые мосты были изначально спроектированы с заделом. Поэтому в настоящее время на Малом БАМе необходимо возводить насыпь и производить выемки в скалах, чтобы обеспечить строительство второго пути.