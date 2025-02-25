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gotreksson
Мокринский виадук в Чувашии планируют благоустроить до 2030 года
Планируется создание современной туристической зоны вокруг виадука с гостиницами, кафе и инфраструктурой, что должно повысить туристический поток в регион.

Этот уникальный памятник архитектуры когда-то являлся одним из самых значительных на континенте. В течение почти семидесяти лет он использовался по своему прямому назначению, однако во второй половине 1980-х годов оказался заброшенным. С тех пор это сооружение постепенно разрушалось под воздействием времени, хотя оно продолжало привлекать множество туристов, которые по-прежнему стремятся посетить деревню Мокры в Чувашии, чтобы своими глазами увидеть это инженерное чудо.

Речь идёт о виадуке, который пересекает речку Утка и был открыт для железнодорожного движения в 1918 году. Этот виадук стал частью железнодорожной линии Москва – Казань на участке Арзамас – Шихраны (Канаш), будучи вторым по величине бетонным железнодорожным сооружением в Европе. Внешний вид перехода вызывает ассоциации с подобными конструкциями из эпохи Древнего Рима, которые строились для транспортировки воды, известными как акведуки. Такой необычный для России объект был спроектирован известным инженером Григорием Петровичем Передерием. Существует и альтернативная версия, о которой можно встретить упоминания в различных источниках.

Недавняя информация, размещённая в середине февраля 2025 года на сайте Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, вновь привлекла внимание историков к Мокринскому виадуку. Глава ведомства Дмитрий Краснов сообщил о планах по благоустройству этой местной достопримечательности.

Напомним, что в январе 2024 года профильное учреждение дало одобрение на создание современной туристической зоны в окрестностях моста. В рамках этой инициативы предусмотрено строительство пятидесяти модульных гостевых домов, кафе, а также административного и хозяйственного блоков. Кроме того, будет развиваться необходимая инфраструктура, включая новый автомобильный путь протяжённостью 6,6 километров. Все эти работы будут проводиться с привлечением частных инвестиций. Краснов также отметил, что ежегодный поток туристов в Канашский округ превышает 200 тысяч человек. С запуском новых объектов, как ожидается, этот показатель значительно возрастёт. По словам чиновника, Мокринский виадук остаётся одной из самых заметных туристических точек в регионе. Вероятно, благоустройство объекта будет способствовать дальнейшему развитию туризма в Чувашии, которая в прошлом году вошла в топ-5 российских регионов по темпам роста числа путешественников. Однако конкретные планы по работам на самом сооружении пока не раскрываются.

На сайте Главгосэкспертизы РФ упоминается, что движение по виадуку было прекращено в 1968 году. Но необходимо отметить, что в течение этого десятилетия проводился капитальный ремонт, и поезда перестали ходить здесь в 1986 году, после того как железная дорога была спрямлена, а новый мост был построен всего в километре от старого перехода. По данным источников, длина виадука составляет около 370 метров, а его высота — 24 метра. Он опирается на шестнадцать бетонных опор и включает в себя пятнадцать пролетов.

Стоит отметить, что подобных конструкций в мире осталось совсем немного. Интересно, что в России также есть несколько других похожих объектов, хотя и меньших по масштабу. Их построили на линии Армавир – Ставрополь, которая находилась в эксплуатации недолгое время и была закрыта в 1922 году. Тем не менее, уникальные виадуки этой линии сохранились до наших дней, оставаясь свидетельством инженерного гения своего времени.

#туризм #архитектура #топ-5 #чувашия #памятник #капремонт #арзамас #армавир – ставрополь #москва – казань #шихраны
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