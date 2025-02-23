Дублер Ленинградского шоссе соединит МКАД с Третьим транспортным кольцом будет завершен к 2030 году. Дорога протянется на 12 километров и включит реконструкцию нескольких улиц и Коптевского путепровода.

Дорожная инфраструктура Москвы продолжает находиться на стадии активного роста. В 2025 году в столице заработают около 100 километров новых объектов, а в течение ближайших трех лет городские власти планируют завершить строительство еще 265 километров магистралей и 50 искусственных сооружений, таких как мосты, эстакады и путепроводы. Телеграм-канал «Недвижа» 21 февраля 2025 года представил схему, на которой отображены все намеченные проекты, включая дублер Ленинградского шоссе. Запланированная трасса будет проходить в северо-западную сторону от Большой Академической улицы до Кронштадтского бульвара. Как указано в приложении к распоряжению Москомархитектуры, в рамках этого проекта также намечена реконструкция улиц Приорова, Клары Цеткин и Нарвская, по которым пройдет новая дорога.

В состав запланированного маршрута будет входить Коптевский путепровод, построенный еще в 1907 году над путями Малого кольца Московской железной дороги. Это сооружение прошло полную реконструкцию в 2015 году, когда также была частично обновлена Нарвская улица и расширена улица Клары Цеткин. Длина Коптевского путепровода составила 800 метров при ширине 12,5 метра. Согласно имеющейся информации, до 2028 года планируется построить аналогичный объект через пути Рижской железной дороги, соединяющий улицы 8 марта и Приорова, что позволит планируемой трассе выйти на Третье транспортное кольцо (ТТК). Дублер Ленинградского шоссе, который предполагает наличие двух полос движения в каждую сторону, был включен в Генеральный план Москвы еще в 2010 году и продолжал фигурировать в более поздних документах. Если обратиться к представленной схеме новых дорог, то дублер будет простираться на северо-запад до улицы Дыбенко, позволяя эффективно соединить МКАД с ТТК.

Проект подразумевает, что участок от улицы Дыбенко до Коптевского путепровода будет завершен в 2029 году, а от последнего до Большой Академической — в 2030-м. Общая протяженность дублера составит около 12 километров, а детальная трассировка будет опубликована позже, с завершением проектной документации до конца текущего года. У отдельных экспертов есть предположения, что проезд по новому маршруту может стать платным. Не исключено, что данная новация не будет принимать всеми. В процессе реконструкции действующих дорог и строительства новых соединительных участков, вероятно, придется снести некоторые сооружения. Люди, проживающие вблизи предполагаемого маршрута, могут остаться недовольными новым интенсивным движением под их окнами — это уже высказывают некоторые москвичи. Однако подробности проекта, включая список объектов, которые могут быть снесены, станут известны лишь после публикации соответствующей документации.