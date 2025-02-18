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gotreksson
В России планируют построить новую железную дорогу от Арктики до Китая
Вестник Сургутского района: новую железнодорожную магистраль могут пустить из ХМАО прямо в Китай. Об этом, рассказывая о планах на 2025-й год, сообщил председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

В течение года ожидается, что федеральное правительство России примет важное решение относительно крупного железнодорожного проекта, задачей которого станет создание нового маршрута, соединяющего Россию и Китай. Этот проект обещает значительно увеличить объем грузоперевозок на 115 миллионов тонн в год и разгрузить существующую инфраструктуру. При условии, что власти дадут согласие, начнется активное проектирование новой транспортной линии.

Геннадий Гусельников, председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), напоминает о значимости этой инициативы, уже обсуждавшейся ранее, начиная с февраля 2025 года. Он подчеркивает, что вопрос обсуждается на различных уровнях, и планируется провести изыскательские работы, которые позволят точнее оценить экономический эффект от реализации проекта. 

По словам Гусельникова, примерно половина грузов, перевозимых по новой магистрали, будет составлять уголь — около 50 миллионов тонн в год. Он также сообщил, что инициатива получила одобрение от экспертов Российской академии наук, которые предполагают, что проект окупится в течение двух десятилетий. Однако для его реализации потребуется значительный объем инвестиций — порядка 8 триллионов рублей.

Будущая стальная магистраль протянется на юго-восток от арктического морского порта Сабетта, проходя через Новый Уренгой, Нижневартовск, Белый Яр Томской области и Таштагол, и завершится в китайском Урумчи, общей протяженностью более 2 тысяч километров.

В свете изменения экономического курса России на Восток, президент Владимир Путин в 2023 году поручил правительству детально проработать этот вопрос. У ряда экспертов есть согласие по поводу необходимости строительства новой железнодорожной линии, однако учитывая колоссальные затраты, в том числе сложности рельефа местности (на самых трудных участках юга, стоимость одного километра может превысить 3 миллиарда рублей), реализация проекта вызывает некоторые сомнения.

Некоторые аналитики предполагают, что строительство магистрали, скорее всего, будет осуществляться с привлечением частных инвестиций. Ввод дороги предполагается поэтапный, что может растянуть реализацию проекта на многие годы. Первоначально, вероятно, будет проложена ветка от Нового Уренгоя — уже связанного с основной сетью РЖД — до Сабетты. В этом направлении сомнений практически нет, так как этот проект, обсуждавшийся еще с 1950-х годов, имеет большое значение для развития Арктики и Северного морского пути. Правда, в 2022 году власти временно приостановили его реализацию.

На данный момент линия, начинающаяся с востока от Нового Уренгоя, достигает реки Надым в одноименном городе, а на западе заканчивается в районе Оби возле Лабытнанги. Стоит обратить внимание на то, что в середине 1952 года участок дороги между Салехардом и Надымом был открыт для грузовых и пассажирских перевозок. В то время был построен деревянный мост через реку Надым, который, к сожалению, разрушился окончательно в 1970-х.

Но эксплуатация данной линии продлилась недолго. Уже в 1953 году, после смерти Сталина, проект был свёрнут, и дорога оказалась заброшенной. Хотя формально она продолжала использоваться для обслуживания связи до 1990-х, в дальнейшем часть инфраструктуры была демонтирована. В итоге потребуется заново построить путь (включая новый мост через Обь в районе Салехарда) и провести реконструкцию действующей инфраструктуры на участке Новый Уренгой – Надым-Пристань.

Старт строительству участка Бованенково – Сабетта (длиной 174,5 км) обещали дать еще в 2017 году, но затем сроки были перенесены. В этом году на апрельском заседании Совета по вопросам развития Сибири под председательством Валентины Матвиенко снова будет поднят вопрос о строительстве дороги Новый Уренгой – Сабетта.

Линия от Нижневартовска до Белого Яра станет альтернативой Транссибирской магистрали, часть которого в этом направлении проходит территорией Казахстана (обсуждается проект альтернативного обхода). Важно отметить, что строительство Северо-Сибирской магистрали (СевСиб) было задумано еще в советские времена. Например, в 1980-е годы планировалось проложить линию от Нижневартовска через Лесосибирск до Усть-Илимска, но распад СССР помешал осуществлению этих планов.

В 2007 году «СевСиб», протяженностью около 2 тысяч километров, был включен в Стратегию железнодорожного транспорта до 2030 года. Тогда акцентировалось внимание на том, что появление этой железной дороги позволит начать осваивать богатые ресурсы северных регионов. При этом предусматривалось строительство нескольких перемычек для соединения новой магистрали с Транссибом, но позднее вопрос о начале строительства «СевСиба» был отложен, хотя власти Ханты-Мансийского автономного округа несколько раз поднимали этот вопрос на встречах с представителями РЖД.


В 2023 году проект снова стал актуальным. Однако теперь, если говорить о прежнем варианте «СевСиба», магистраль планируется протянуть лишь до Белого Яра (примерно 650 километров от Нижневартовска), а затем уже провести ее к границе с Китайской Народной Республикой. В случае успешной реализации этой инициативы Русская Арктика получит железнодорожное сообщение с Поднебесной, что является важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона.

#ржд #строительство дорог #транссибирская железная дорога #нижневартовск #новый уренгой #усть-илимск #севсиб #белый яр #сабетта
Источник: vestniksr.ru
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