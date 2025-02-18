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gotreksson
В Дубае представили мегапроект подземной автодороги Dubai Loop
В Дубае планируется строительство подземной транспортной системы Dubai Loop протяженностью 17 километров, способной перевозить 20 тысяч пассажиров в час. Проект, представленный Илоном Маском на Всемирном правительственном саммите в феврале 2025 года, будет реализован компанией The Boring Company.

Создание одной из самых современных и безопасных транспортных систем в мире стало реальностью благодаря грандиозному проекту, который будет реализован с использованием передовых технологий. По словам инициаторов, этот проект станет эталоном решения актуальных проблем, возникающих на дорогах крупнейших городов, и откроет новые горизонты для формирования разветвленной сети скоростных автодорог даже в условиях плотной городской застройки.

Речь идет о строительстве подземной транспортной системы протяженностью 17 километров, которая сможет перевозить 20 тысяч пассажиров в час. Данная инициатива призвана значительно упростить транспортное сообщение в стремительно развивающемся Дубае, который всего за полвека превратился из небольшой пустынной деревни в глобальный мегаполис. Город сегодня привлекает внимание множеством знаковых достопримечательностей, среди которых выделяется Burj Khalifa — самый высокий небоскреб в мире, высота которого составляет 828 метров. 

Новый проект, получивший название Dubai Loop, был представлен в феврале 2025 года на 12-м Всемирном правительственном саммите в Дубае. Его презентовал Илон Маск, чья компания The Boring Company возьмется за реализацию этой амбициозной идеи. Учитывая заключенное предварительное соглашение, можно с уверенностью говорить о серьезности этой инициативы. Одну из подписей под документом поставил Маттар Аль Тайер, генеральный директор и председатель Управления дорог и транспорта Дубая, который отметил важность этого проекта для будущего развития эмирата, в присутствии наследного принца Дубая Хамдана бин Мохаммеда.

Следует подчеркнуть, что на повестке дня рассматривались разные варианты улучшения транспортной сети мегаполиса, однако проект Dubai Loop оказался наиболее предпочтительным. Он не будет зависеть от внешних условий, включая погодные факторы. Маск заверил, что благодаря современным технологиям в подземных тоннелях всегда будет поддерживаться комфортная температура. Он уверен, что введение Dubai Loop станет настоящим прорывом в сфере городского транспорта.

В рамках этого проекта предполагается использование электромобилей, способных развивать скорость до 160 км/ч. В общей сложности планируется построить одиннадцать станций в наиболее загруженных районах города, и, по всей вероятности, сеть будет расширяться, увеличивая свою пропускную способность.

Пока что нет четкой даты начала строительных работ. В данный момент команда специалистов занимается проведением предварительных исследований и подготовкой технико-экономического обоснования проекта. Как отметил Илон Маск, для строительства «кротовой норы» будет использован опыт, накопленный при реализации аналогичной инициативы в Лас-Вегасе, где более двух лет работает Vegas Loop, состоящий из пяти станций.

Хотя параметры американского проекта пока обсуждаются — всего 3,5 километра, и электромобили движутся со скоростью около 55 км/ч, в будущем планируется его расширение до более чем 100 километров и создание 55 станций. Пропускная способность Vegas Loop будет достигать 90 тысяч пассажиров в час.

#илон маск #дороги #илона маск #дубай #мегапроект #тезнологии #автодороги #burj khalifa #dubai loop #подземные тоннели
Источник: reuters.com
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