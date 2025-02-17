Корабль класса Нимиц столкнулся с рядом серьезных инцидентов во время ближневосточной экспедиции, включая потерю истребителя из-за "дружественного огня" и столкновение с панамским сухогрузом в Суэцком канале. Эти события вызвали вопросы о компетентности командования и поставили под сомнение роль авианосцев в современных военных операциях.

В США разразился крупнейший скандал за последние двадцать пять лет, касающийся авианосца "Гарри Трумен". Этот восьмой корабль класса Нимиц который продемонстрировал свои возможности в последнее время, однако по итогам ближневосточной экспедиции его командование оказалось под подозрением высших эшелонов ВМС США. Такое происшествие в американском флоте не происходило, по всей видимости, с начала XXI века, когда террористы из запрещенной "Аль-Каиды" наполнили взрывчаткой лодку, которая атаковала эсминец USS Cole. Тогда последствия были резкими: многие высокопоставленные офицеры потеряли свои должности.

Для "Трумэна" такие последствия, не наступили, но странная ситуация с балкером Бешикташ-М стала финальной каплей в череде проблем, преследовавших этот атомный авианосец в последние месяцы. Инциденты такого масштаба не встречаются даже у самых известных боевых кораблей за их долгую службу. Скептически настроенные критики авианосного флота в США, которых немало, настойчиво подчеркивают, что такие ресурсоемкие и громоздкие плавучие аэродромы становятся все более ненужными в современной реальности.

Авианосец "Трумэн" был направлен в Красное море после того, как авианосная группа USS Abraham Lincoln покинула этот театр боевых действий в спешном порядке, что вызвало массу обсуждений. Особенно настораживало загадочное происшествие с основным судном снабжения – танкером "Большой Рог". Хуситы, выступающие против американских кораблей, с радостью объявили о серьезной поломке этого судна, тогда как американские власти пытались отмахнуться от обвинений, но тем не менее оставили регион.

После этого на несколько месяцев Красное море стало практически пустым, настоящими хозяевами акватории там остались лишь корабли под флагами Китая и России. Однако 14 декабря авианосный ордер USS Harry S. Truman вновь появился у берегов Йемена, вероятно, с намерением создать условие для переговоров в контексте сложившейся ситуации в Газе.

Тем не менее, вместо демонстрации силы, "Трумэн" вскоре оказался в зоне боевых действий. На второй день после прибытия он потерял истребитель F/A-18 из-за "дружественного огня" и едва избежал потери второго. Ракеты противника были перехвачены в непосредственной близости от авианосца, а уже на последней линии обороны его обстреляли ракетчики "Ансар Аллах". В скором времени наступило перемирие и многие наблюдатели признали миссию "Трумэна" неудачной, после чего он закончил свое пребывание в этой ситуации с весьма неприглядным инцидентом.

Находясь в Суэцком канале в сопровождении трех кораблей, авианосец неожиданно столкнулся с панамским сухогрузом, что стало не критическим, но существенным ударом. Эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Стаут", а также ракетный крейсер "Геттисберг" не смогли предотвратить это столкновение. Как подчеркивается в одном из популярных международных военных изданий, команда "Гарри Трумэна" ставит под сомнение свои профессиональные навыки: "Что, если судно, столкнувшееся с авианосцем, было захвачено террористами и начинено взрывчатыми веществами? Некомпетентность капитана, допустившего такое близкое столкновение, могла привести к гибели личного состава и опозорить США".