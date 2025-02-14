В России началось строительство нового завода по производству твердосплавного инструмента в Дзержинске, который поможет снизить зависимость от импорта и удовлетворить внутренний спрос.

В России начинается строительство нового завода, который нацелен на уменьшение зависимости от импортной продукции и на удовлетворение значительной части внутреннего спроса. Площадь будущего объекта составит 10 тысяч квадратных метров, и предполагается, что ежегодно здесь будут производить 300 тонн твердосплавных стержней и 10 миллионов плиток. В совокупности с существующими мощностями предприятия это позволит заместить до 75% текущего импорта.

Новый завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки будет располагаться в Дзержинске, в Нижегородской области, на территории особой экономической зоны «Кулибин». Данное соглашение было подписано еще летом 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) между инициаторами проекта и правительством региона. В тот же год территория особой экономической зоны была значительно расширена, её площадь достигла 724 гектаров.

В феврале 2025 года Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области объявила о начале строительных работ. Проект, стоимость которого составляет 3,5 миллиарда рублей, будет реализован компанией ООО «Аксис», входящей в Группу Компаний «Инструмент». Эта компания активно участвует в программе импортозамещения с целью увеличения объемов производства промышленного инструмента на российском рынке.

Стоит отметить, что производственный парк компании будет оснащён самым современным оборудованием. В текущий момент в цехах уже изготавливаются токарные блоки, твердосплавные стержни и разнообразные фрезы, в том числе предназначенные для работы с алюминиевыми сплавами, которые находят применение в авиационной промышленности. Кроме того, здесь будут производиться керамические концевые фрезы, используемые для высокоскоростной обработки жаропрочных сплавов. На новом заводе также будет организовано производство твердосплавных сменных неперезатачиваемых плит, которые являются одним из самых сложных видов режущего инструмента, применяемого в высокоскоростной обработке металлов.

Что касается всей инструментальной отрасли, то стоит отметить, что в 1990-е годы Россия сделала выбор в пользу импорта, и на протяжении следующих трёх десятилетий российский рынок был переполнен продукцией иностранных производителей. Однако ситуация кардинально изменилась в 2022 году, когда традиционные логистические цепочки были нарушены. В результате этого Россия начала закупать большие объемы инструментов из Китая, качество которых ничуть не уступает европейским и американским аналогам. Это довольно примечательно, поскольку Китай активно развивал свою инструментальную отрасль с 1990-х годов. Например, если говорить о производстве режущих пластин, то среднее предприятие в КНР ежегодно производит около 100 миллионов таких изделий. Тем не менее, в последние годы в России в этой сфере сделан значительный прогресс. Помимо строительства новых заводов, активно развиваются и отечественные технологии. Так, в 2024 году ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) запатентовали новый метод переработки металлорежущего инструмента, позволяющий получать качественные изделия из вторичных материалов. Кроме того, в этом же университете был разработан инновационный способ получения порошка из тугоплавких и тяжелых сплавов на основе вольфрама и его карбида с использованием сферических частиц. Этот шаг имеет важное значение для программы импортозамещения, поскольку ранее в России отсутствовали технологии, позволяющие получать порошки со сферическими частицами, которые необходимы для изготовления инструмента.