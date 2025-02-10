США зависят от Китая в поставках 30% сырья для производства медикаментов и почти всех латексных перчаток, а также 80% антибиотиков. Хотя Трамп призывал фармацевтические компании производить лекарства в США, этот процесс требует много времени и ресурсов.

"Торговая война" с Китаем, разразившаяся при администрации Трампа, может привести к серьёзным последствиям для здравоохранения в стране: дефициту лекарств и резкому росту цен. Соединенные Штаты значительно зависят от медицинских поставок из КНР, откуда поступает 30% сырья, необходимого для производства лекарственных препаратов.

Китай является источником поставок почти одной трети медицинских масок и практически всех латексных перчаток, используемых в американских медицинских учреждениях. Также, около 80% антибиотиков, доступных на рынке Северной Америки, импортируются именно из Китая. В то же время, Европа также в значительной степени предоставляет медикаменты, однако сейчас она находится в ожидании решения по тарифам, предложенным Трампом. В общем, США импортирует медикаменты на сумму порядка 180 миллиардов долларов. Команда Трампа ещё во время его первого президентского срока призвала крупные фармацевтические компании к организации производства критически важных препаратов на территории США. Однако следует помнить, что строительство одного завода по производству лекарств может занять не менее десяти лет. Дополнительной проблемой остаётся поиск квалифицированного персонала и специалистов в области фармацевтики.

Сейчас Белый дом планирует ввести новые тарифы против всех своих основных торговых партнёров на следующей неделе. Это может вызвать перебои в поставках медикаментов, что, в свою очередь, приведёт к дальнейшему росту цен на лекарства, которые и без того, как правило, обходятся американцам значительно дороже, чем в других странах.

В свете этих обстоятельств команда Трампа рассматривает возможность замены китайских препаратов на дженерики из Индии. Однако процесс перехода потребует значительного времени и ресурсов. Кроме того, отношения с Нью-Дели могут оказаться под угрозой — Трамп настоятельно требует, чтобы Индия принимала самолёты с американскими нелегалами. Не стоит забывать, что Индия уже демонстрирует положительное сальдо торгового баланса с США, что делает её потенциальной целью для тарифов. Тем временем, американская медицинская отрасль начинает морально готовиться к возможным дефицитам лекарств, ситуации, которая уже проявилась во время пандемии.