Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Ставропольском крае построят новый город-спутник на площади 650 га
РБК: власти Кисловодска планируют построить город-спутник рекреационно-туристической направленности на площади 650 га, из которых сама застройка составит 350 га. Реализация проекта позволит создать до 20 тыс. новых койко-мест.

На юге России планируется осуществить амбициозный проект с инвестициями, превышающими 260 миллиардов рублей. Эта инициатива была впервые объявлена в 2021 году, а в феврале 2025 года местные власти подтвердили подписание предварительных соглашений с участниками проекта и начатие проектных работ. Однако, у будущей стройки есть немало противников, которые подали обращения в различные инстанции и ведомства с просьбой остановить реализацию задуманного.

Проект подразумевает создание нового города-спутника на юго-восточной окраине Кисловодска, рядом с поселком Нарзанный и в непосредственной близости к национальному парку «Кисловодский». Этот проект, известный под названием «Солнечная долина», уже получил признание в министерстве экономического развития региона как один из наиболее многообещающих с точки зрения привлечения инвестиций. Ожидается, что реализация данной идеи сможет существенно увеличить поток туристов и позитивно скажется на социально-экономическом развитии Ставропольского края. На сегодняшний день действующая инфраструктура Кисловодска не справляется с продолжающимся ростом числа туристов. В 2024 году город посетили около 1,9 миллиона человек, что на 5% больше по сравнению с 2023 годом. В Кисловодске функционирует 43 санатория и немного более 100 гостиниц. Под новую рекреационно-туристическую зону выделено 650 гектаров, из которых 350 гектаров планируется застроить, что позволит создать не менее 20 тысяч койко-мест.

Планируется возведение высококлассных санаторно-курортных комплексов, жилых домов, включая многоквартирные, и всей необходимой сопутствующей инфраструктуры. На территории нового города также появятся ботанический сад площадью 30 гектаров, поле для гольфа на 5 гектаров и другие объекты.

Согласно заявлениям местных властей, рамочные соглашения с инвесторами подписаны на сумму 160 миллиардов рублей. В целом общая стоимость проектов, как утверждал мэр Кисловодска Евгений Моисеев в декабре 2023 года, составит не менее 260 миллиардов рублей.

Однако проект сталкивается с серьезными экологическими возражениями. Некоторые экологи выражают опасения относительно потенциальной угрозы исчезновения месторождений минеральных вод. Эксперты предостерегают, что возможность провести масштабное строительство может вызвать гидродинамические изменения и нарушение природного баланса, влияя на формирование минеральной воды. В частности, считается, что последствия могут охватить все аналогичные месторождения в едином артезианском бассейне Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, местные жители, чьи дома подлежат сносу из-за планируемого строительства четырёхполосной автомагистрали, не согласны покидать свои жилища. Им предложено выселение в течение трех месяцев с компенсацией в размере 3-5 миллионов рублей. Инициаторы проекта, однако, заверяют, что экологические экспертизы будут проведены в полном объёме, и все работы будут осуществляться в строгом соответствии с экологическими нормами.

#новости #экология #туризм #кисловодск #ставропольский край #город-спутник «южный» #минеральные воды #артезианская вода #санаторий #солнечная долина
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Авангард" представила радиолокатор, способный обнаруживать БПЛА на расстоянии до 20 километров
+
Цена акций BYD выросла на 50% за один день после анонса умного чипа Black Sesame для моделей Denza
1
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
21
Фрэнк Азор из AMD заверил, что они прислушиваются к мнению сообщества, по ценам на Radeon RX 9070 XT
6
Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
6
Google открыла доступ к передовым моделям искусственного интеллекта Gemini 2.0
+
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
2
Процессор Intel Core i9-15900K неожиданно показал слабые результаты в тестах Geekbench
+
Загадочный Core i9-15900K от Intel показал низкие результаты в Geekbench
1
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
Росатом создал плазменный двигатель для полётов на Марс за 60 дней
5
Компания Voodin Blade Technology запустит ветряную турбину с огромными деревянными лопастями
+
В России сертифицирован первый отечественный двигатель для лёгких вертолётов
+
Банк России заявил, что цифровой рубль позволит избежать комиссий при переводах
4
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
2
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
Использование Windows 10 после октября 2025 года обойдётся в 61 доллар за устройство в первый год
1
Южная Корея впервые за десятилетие получила от РФ вертолеты
4

Популярные статьи

Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
191
Тройка лучших фильмов о Дракуле
10
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
86
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
33
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
4
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
3

Сейчас обсуждают

ebatorуа
05:15
и однажды,всех этих вредителей поймают и казнят.
«Ростелеком» сообщил о повреждении своего кабеля связи в Балтийском море
Кирилл Стекольников
05:09
Опять кто-то цистерну с водой пролил. "Я купил switch и дропнул через неделю на Авито ибо дорого" Microsoft даёт тебе решение, бери подписку на год по цене 2х игр и играй во что душе угодно. Судя по ...
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
Rommel85FRO
04:56
Очередная хрень. Провалится как и 10-ки таких же.
PUBG: Blindspot выходит 20 февраля
VRoman
04:51
Надеюсь Лизу удастся наводнить рынок картами с архитектурой RDNA 4 по низким ценам. А Куртка пускай продолжает играть в дефицит сам с собой. Никому этот переоценённый рефреш не нужен.
AMD отгрузила свыше 100 млн кастомных чипов для игровых консолей текущего поколения
Рома Сафин
04:41
Также и Украина осуществляла транзит российского газа, чтобы Россия потом на вырученные деньги производила оружие для войны с Украиной. Как говорится кому война, а кому мать родна.
Южная Корея впервые за десятилетие получила от РФ вертолеты
botph
04:41
Для оборудования военного и двойного назначения все и так прописано. Толку то, все кому не лень эти договора на причинном месте крутят.
Южная Корея впервые за десятилетие получила от РФ вертолеты
STALKER1972
04:37
NowSecure лжёт, т.к. она ангажированная компания и понятно с кем!!!
Google начала производство первого чипа на базе OpenTitan
Laojin
04:18
Непонятно о чем текст, просто для байта?
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
botph
04:07
Как то в драйверах на картах без лучей позволили рисовать лучи на cuda ядрах. Так что технически лучи завезли, а практически 1080ti в том же контроле при включении лучей дропается в слайд-шоу. Бесполе...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Василий Иванов
04:05
приплывёт ночью неожиданно 10-20 беспилотников, и хотя бы один но попадет
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем