РБК: власти Кисловодска планируют построить город-спутник рекреационно-туристической направленности на площади 650 га, из которых сама застройка составит 350 га. Реализация проекта позволит создать до 20 тыс. новых койко-мест.

На юге России планируется осуществить амбициозный проект с инвестициями, превышающими 260 миллиардов рублей. Эта инициатива была впервые объявлена в 2021 году, а в феврале 2025 года местные власти подтвердили подписание предварительных соглашений с участниками проекта и начатие проектных работ. Однако, у будущей стройки есть немало противников, которые подали обращения в различные инстанции и ведомства с просьбой остановить реализацию задуманного.

Проект подразумевает создание нового города-спутника на юго-восточной окраине Кисловодска, рядом с поселком Нарзанный и в непосредственной близости к национальному парку «Кисловодский». Этот проект, известный под названием «Солнечная долина», уже получил признание в министерстве экономического развития региона как один из наиболее многообещающих с точки зрения привлечения инвестиций. Ожидается, что реализация данной идеи сможет существенно увеличить поток туристов и позитивно скажется на социально-экономическом развитии Ставропольского края. На сегодняшний день действующая инфраструктура Кисловодска не справляется с продолжающимся ростом числа туристов. В 2024 году город посетили около 1,9 миллиона человек, что на 5% больше по сравнению с 2023 годом. В Кисловодске функционирует 43 санатория и немного более 100 гостиниц. Под новую рекреационно-туристическую зону выделено 650 гектаров, из которых 350 гектаров планируется застроить, что позволит создать не менее 20 тысяч койко-мест.

Планируется возведение высококлассных санаторно-курортных комплексов, жилых домов, включая многоквартирные, и всей необходимой сопутствующей инфраструктуры. На территории нового города также появятся ботанический сад площадью 30 гектаров, поле для гольфа на 5 гектаров и другие объекты.

Согласно заявлениям местных властей, рамочные соглашения с инвесторами подписаны на сумму 160 миллиардов рублей. В целом общая стоимость проектов, как утверждал мэр Кисловодска Евгений Моисеев в декабре 2023 года, составит не менее 260 миллиардов рублей.

Однако проект сталкивается с серьезными экологическими возражениями. Некоторые экологи выражают опасения относительно потенциальной угрозы исчезновения месторождений минеральных вод. Эксперты предостерегают, что возможность провести масштабное строительство может вызвать гидродинамические изменения и нарушение природного баланса, влияя на формирование минеральной воды. В частности, считается, что последствия могут охватить все аналогичные месторождения в едином артезианском бассейне Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, местные жители, чьи дома подлежат сносу из-за планируемого строительства четырёхполосной автомагистрали, не согласны покидать свои жилища. Им предложено выселение в течение трех месяцев с компенсацией в размере 3-5 миллионов рублей. Инициаторы проекта, однако, заверяют, что экологические экспертизы будут проведены в полном объёме, и все работы будут осуществляться в строгом соответствии с экологическими нормами.