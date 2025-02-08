Пресс-служба Главгосэкспертизы: Работы пройдут в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, на месте слияния реки Фонтанка с Большой Невой в муниципальном округе Коломна. Реконструкция судостроительного завода охватит территорию площадью 21823 кв. м. Из них 4445,63 кв. м – это участок модернизации глубоководной достроечной набережной, где проходит сборка на плаву крупных блоков и конструкций строящихся судов.

В Санкт-Петербурге активно идет реализация масштабного проекта по реконструкции территории завода «Адмиралтейские верфи». В рамках данной инициативы планируется строительство ряда новых объектов, включая секции глубокой достройки набережной, которые будут расположены на специально созданном искусственном земельном участке. Площадь намывной территории составит около 700 квадратных метров, а объем используемой насыпи составит 2,1 тысячи кубометров.

В феврале 2025 года профильное учреждение одобрило необходимые документы для реализации данного проекта. По информации от пресс-службы Главгосэкспертизы РФ, весь проект будет осуществляться на территории в 22 тысячи квадратных метров, из которых 4,5 тысячи квадратных метров выделены непосредственно под глубоководную набережную для достройки.

На первом этапе планируется возведение секций с номерами 12 по 22 общей длиной 275 метров с максимальной глубиной дна в 12,1 метра.

В тыльной зоне секций 19 и 20, для которых предполагается намыть землю, будет создана площадка для стапельной сборки судов. Этот этап строительства намечен на третий этап проекта. На втором этапе планируется возведение секций с номерами 1 по 11 длиной 295 метров. В проект включены также такие важные объекты, как насосная станция технической воды, трансформаторная подстанция, склад газообразных продуктов, центр обработки данных и другие необходимые помещения. На подкрановых путях будет установлен козловой кран с грузоподъемностью 320 тонн. В ходе работ также планируется демонтаж устаревших конструкций, включая здание БКНС-5Ю.

Тендер на проектно-изыскательские работы был объявлен еще в 2019 году, а контракт с подрядчиком заключили в том же году. Однако техническое задание прошло утверждение лишь в 2022 году. Причиной реконструкции стало серьезное изнашивание объектов верфи, которые перестали соответствовать современным требованиям кораблестроения. Ожидается, что работы будут завершены за три года, хотя ранее сообщалось о сроках в пять лет. После введения всех объектов в эксплуатацию верфь будет иметь возможность одновременно строить несколько танкеров класса Aframax.

«Адмиралтейские верфи» — старейшее судостроительное предприятие России, входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Этот завод является первым промышленным предприятием Санкт-Петербурга, основанным Петром I в ноябре 1704 года, когда здесь были построены множественные галеры и 23 линейных корабля. Первое судно было заложено в 1709 году и спущено на воду в 1712 году. Этот момент стал знаковым в истории отечественного флота. На верфи работали мастера не только из России, но и голландцы, англичане, итальянцы, что способствовало обмену опытом и развитию технологии судостроения.

По данным историков, Петр I часто сам принимал участие в строительстве, что подчеркивало его личное отношение к делу. В это время здесь разрабатывались новые технологии, которые впоследствии стали основой для сборочно-секционного метода, использующегося до сих пор. История завода полна значимых событий, о чем свидетельствуют и архивные записи. Например, 6 декабря 1709 года, при большом стечении зрителей, царь собственноручно заложил 54-пушечный корабль «Полтава», который стал символом победы над Карлом XII.

На протяжении XVIII века «Адмиралтейские верфи» продолжали развиваться, оставаясь единственным крупным судостроительным предприятием в стране, которое полностью выполняло цикл работ — от заготовки древесины до строительства кораблей. В 1830-е годы старый деревянный барак был заменен монументальным зданием Адмиралтейства, спроектированным архитектором Иваном Коробовым, а затем перестроенным по проекту Андрияна Захарова, который оставил узнаваемую башню с кораблем на шпиле.

Сейчас, по мере расширения набережной в юго-западном направлении вдоль побережья Большой Невы, территория завода продолжает развиваться. История «Адмиралтейских верфей» заслуживает отдельного изучения, так как сама она полна знаковых моментов, связанных с отечественным флотом. За три века на воду было спущено более 3000 судов различных типов и назначения, включая 300 подводных лодок. Реконструкция предприятия позволит значительно увеличить его производственные мощности, что в свою очередь поможет для строительства новых кораблей для российского флота.