В Дубае возобновились работы над созданием искусственного острова Джабель-Али, проект которого был заморожен на более чем 15 лет из-за глобального экономического кризиса 2008 года. Благодаря финансированию со стороны правительства, завершение строительства запланировано на 2027 год.

В Дубае, городе, который уже давно стал символом роскоши, инноваций и амбициозных архитектурных проектов, возобновились работы по созданию огромного искусственного острова Джабель-Али. Этот проект, начатый еще в 2002 году, был заморожен более чем на 15 лет из-за последствий глобального экономического кризиса 2008 года. Однако теперь, благодаря выделению крупных финансовых средств правительством Дубая, строительство острова планируется завершить в сжатые сроки — к 2027 году. Новый остров, площадь которого составит 13,4 квадратных километра (что в два раза больше столицы Мальдив Мале), а общая протяженность береговой линии достигнет 110 километров, станет домом для 35 000 семей и еще одним ярким примером инженерного гения Объединенных Арабских Эмиратов.

Идея создания искусственного острова Джабель-Али появилась в начале 2000-х годов, когда Дубай активно развивался как мировой центр туризма, бизнеса и роскоши. Проект должен был превзойти по масштабам другие известные искусственные острова, такие как «Пальма Джумейра» и «Мир». Однако глобальный экономический кризис 2008 года заставил заморозить строительство, так как инвестиции в подобные мегапроекты стали слишком рискованными.

Возобновление работ в конце 2023 года стало возможным благодаря стабилизации экономики и новым стратегическим планам развития Дубая. Правительство эмирата выделило значительные средства для завершения проекта, который теперь рассматривается как ключевой элемент Генерального плана развития Дубая до 2040 года.

На острове будут созданы современные жилые комплексы, рассчитанные на 35 000 семей. Помимо жилья, проект включает строительство коммерческих зданий, отелей, торговых центров, парков и развлекательных объектов. Особое внимание уделяется экологической устойчивости: на острове будут использованы передовые технологии для минимизации воздействия на окружающую среду, включая системы очистки воды и энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии.

Строительство искусственного острова такого масштаба — это сложная инженерная задача, требующая использования передовых технологий и материалов. Основные этапы строительства включают создание насыпных территорий, укрепление береговой линии и строительство инфраструктуры. Для защиты острова от волн и эрозии будут использованы современные технологии, такие как волноломы и искусственные рифы.

Кроме того, проект предусматривает создание системы транспортных коммуникаций, включая мосты и тоннели, которые свяжут остров с материковой частью Дубая. Это обеспечит удобный доступ для жителей и туристов, а также поддержит экономическую активность на острове.

Завершение строительства острова Джабель-Али станет важным шагом в развитии экономики Дубая. Проект создаст тысячи рабочих мест как на этапе строительства, так и после его завершения. Кроме того, остров привлечет новых инвесторов и туристов, что будет способствовать росту доходов эмирата.

Для жителей Дубая и гостей остров станет новым престижным местом для жизни, предлагая высокий уровень комфорта и современную инфраструктуру.

Кроме того, успешная реализация проекта может стать примером для других стран, стремящихся к созданию подобных мегапроектов(искусственный остров в Черном море).