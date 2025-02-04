В Санкт-Петербурге утвердили строительство новой ветки метро между Красносельским и Калининским районами. Соответствующий акт опубликован на сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В Санкт-Петербурге принято историческое решение о строительстве новой линии метрополитена — Красносельско-Калининской ветки. Соответствующий акт, опубликованный на сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), подтверждает, что проект получил положительное заключение экспертов. Это означает, что город готов к реализации масштабного инфраструктурного проекта, который значительно улучшит транспортную доступность в юго-западной части мегаполиса.

Строительство новой ветки метро запланировано от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2», с организацией электродепо «Красносельское». Протяженность линии составит около 15 километров, а количество станций пока уточняется. Новая ветка станет важным связующим звеном между Красносельским и Калининским районами, которые в последние годы активно развиваются, но испытывают дефицит транспортной инфраструктуры. Эксперты КГИОП провели тщательный анализ и пришли к выводу, что строительство не нанесет ущерба историческому облику города. В документе подчеркивается: «Экспертом сделан вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных и иных работ». Это важный момент, учитывая, что Санкт-Петербург является объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и любые строительные работы требуют особого внимания к сохранению архитектурного наследия.

Красносельско-Калининская ветка метро станет важным шагом в решении транспортных проблем Санкт-Петербурга. В настоящее время жители Красносельского района вынуждены тратить значительное время на дорогу до центра города, используя перегруженные наземные маршруты. Новая линия метро сократит время в пути, обеспечит комфортное и быстрое перемещение между районами и разгрузит основные транспортные артерии.

Особое внимание уделяется станции «Обводный канал 2», которая станет пересадочным узлом, соединяющим новую ветку с существующими линиями метрополитена. Это позволит пассажирам быстро переходить на другие направления, что повысит общую эффективность транспортной системы города.

Важной частью проекта станет строительство электродепо «Красносельское», которое будет обслуживать новую линию. Депо обеспечит техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, а также станет важным логистическим узлом для работы метрополитена. Его расположение выбрано с учетом перспектив развития транспортной сети в юго-западной части города.

Строительство новой ветки метро в Санкт-Петербурге — это не только масштабный инфраструктурный проект, но и сложная инженерная задача. Город известен своими сложными геологическими условиями, включая высокий уровень грунтовых вод и наличие плывунов. Кроме того, строителям предстоит работать в условиях плотной городской застройки, что требует применения современных технологий и тщательного планирования.

Для минимизации воздействия на окружающую среду и исторические объекты будут использованы передовые методы строительства, такие как щитовые проходки и бестраншейные технологии. Это позволит снизить уровень шума и вибраций, а также избежать повреждения существующих зданий и коммуникаций.

Реализация проекта окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга. Улучшение транспортной доступности стимулирует развитие жилищного строительства в Красносельском и Калининском районах, привлечет инвестиции в инфраструктуру и создаст новые рабочие места. Кроме того, новая ветка метро повысит привлекательность этих районов для бизнеса и туризма.

Точные сроки завершения строительства пока не названы, однако эксперты предполагают, что проект займет не менее 7–10 лет. Это связано с масштабностью работ и необходимостью соблюдения строгих экологических и историко-культурных норм. Тем не менее, начало строительства уже стало важным сигналом для жителей города, которые долгое время ждали улучшения транспортной ситуации.