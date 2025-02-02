ГТРК "Ставрополье": изобретение расщепляет нефтепродукты и пластик. Учёные говорят, что экологическую катастрофу в Керченском проливе можно устранить всего за полгода, а не тратить на это десятилетия.

В мире, где экологические проблемы становятся всё более острыми, учёные продолжают искать решения, способные минимизировать последствия человеческой деятельности на природу. Одним из таких прорывов стала разработка учёных Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) — уникальное вещество, способное расщеплять нефтепродукты и пластик. Это изобретение может стать ключом к решению одной из самых насущных проблем современности — загрязнения водных ресурсов.

Работа над созданием нового вещества велась более 20 лет. Учёные СОГУ изучали различные химические соединения, их взаимодействие с нефтепродуктами и пластиком, а также их влияние на окружающую среду. Основной задачей было найти такое вещество, которое не только эффективно расщепляло бы загрязнители, но и было бы безопасным для экосистемы.

«Мы понимали, что просто уничтожить нефтяное пятно или пластиковый мусор недостаточно. Важно, чтобы процесс очистки не наносил дополнительного вреда природе», — рассказывает один из ведущих исследователей проекта, доктор химических наук.

Разработанное учёными вещество представляет собой сложный химический состав, который способен расщеплять молекулы нефтепродуктов и пластика на более простые и безопасные компоненты. Процесс происходит на молекулярном уровне: вещество взаимодействует с загрязнителями, разрушая их структуру и превращая в безвредные соединения, которые затем естественным образом разлагаются в окружающей среде.

Особенность разработки в её универсальности. Она может использоваться как для ликвидации последствий крупных экологических катастроф, таких как разливы нефти, так и для очистки водоёмов от микропластика, который сегодня считается одной из главных угроз для морских экосистем.

Новинка учёных СОГУ появилась как нельзя вовремя. В последние годы проблема загрязнения водных ресурсов достигла глобальных масштабов. Разливы нефти, пластиковые отходы, токсичные выбросы — всё это наносит непоправимый ущерб морям, океанам, рекам и озёрам. Одним из ярких примеров стала экологическая катастрофа в Керченском проливе, где последствия загрязнения до сих пор не устранены полностью.

Учёные уверены, что с помощью их разработки последствия подобных катастроф можно устранить всего за полгода. Для сравнения: традиционные методы очистки могут занимать десятилетия, а их эффективность часто оставляет желать лучшего.

Разработка учёных СОГУ уже вызвала интерес как в России, так и за рубежом. Планируется, что вещество будет использоваться не только для ликвидации последствий крупных катастроф, но и для профилактической очистки водоёмов. Это особенно актуально для регионов с развитой промышленностью, где риск загрязнения водных ресурсов особенно высок.

Кроме того, учёные работают над созданием модификаций вещества, которые можно будет использовать для очистки почвы и воздуха.

Разработка учёных Северо-Осетинского государственного университета — это не просто научное достижение, а реальный шаг к сохранению нашей планеты. В условиях, когда экологические катастрофы становятся всё более частыми и масштабными, такие инновации дают надежду на то, что человечество сможет справиться с последствиями своей деятельности.

Остаётся надеяться, что новое вещество будет внедрено в практику как можно скорее, и уже в ближайшие годы мы увидим первые результаты его применения. Возможно, именно эта разработка станет тем самым инструментом, который поможет нам сохранить водные ресурсы для будущих поколений.