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gotreksson
На Ульяновском автозаводе запустили новое роботизированное оборудование для грунтовки кузовов авто
Процесс нанесения грунта стал более современным, с улучшением качества и экономией материалов. Благодаря этому, автомобили УАЗ должны стать более устойчивыми к коррозии, что положительно скажется на их репутации и конкурентоспособности на рынке.

На Ульяновском автозаводе запущена новая роботизированная линия для нанесения вторичного грунта. Это важное нововведение обещает существенно повысить коррозионную стойкость кузова автомобиля, что, безусловно, обрадует всех поклонников марки УАЗ.

Работа линии осуществляется с помощью четырех высокотехнологичных роботов, которые наносят вторичный полиэфирный грунт в два слоя с использованием электростатического метода. Каждый день эта линия обрабатывает около 200 кузовов. Важно отметить, что новация охватывает всю линейку «УАЗов», включая легендарные ‎УАЗ-450. В ближайшем будущем на этой линии также начнут грунтовать пикапы Sollers и грузовики Sollers Argo.Процесс нанесения грунта и краски стал значительно более продвинутым. Сначала сваренный и подготовленный кузов погружается в катафорезную ванну, где под действием электростатического эффекта проходит первый этап грунтования. Но одного лишь первичного грунта недостаточно: вторичный слой закрывает возможные повреждения, оставшиеся после первого этапа, и создает надежную основу для основной эмали.

Как пояснил редактор-эксперт Quto.ru Алексей Кованов, прежде у завода имелась ванна и современный окрасочный комплекс, но процесс нанесения вторичного грунта осуществлялся по устаревшей технологии, без применения электростатики. Это было одной из причин, по которой автомобили УАЗ не отличались особой коррозионной стойкостью.

Теперь же, благодаря нововведению, завод не только экономно расходует вторичный грунт, но и значительно улучшает качество его нанесения. Чем выше качество, тем лучше будет держаться основная эмаль, и тем меньше вероятность появления ржавчины на автомобилях.

#новости #технологии #автомобили #уаз #автозавод #роботизация #буханка #sollers argo #коррозия уаз #ульяновский автомобильный завод
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