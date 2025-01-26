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gotreksson
В Китае готовится к сдаче самый высокий в мире мост, длиной 2890 метров и высотой 625 метров
Xinhua: строительство моста началось в 2022 году. После завершения строительства в 2025 году, мост станет самым высоким в мире.

Строительство этого выдающегося моста, протяженность которого составляет около 3 километров, планируется завершить летом этого года. Он намерен занять первое место по высоте среди всех подобных сооружений, превзойдя рекорды предшественников на 60 метров — расстояние от водной поверхности до мостового настила составит 625 метров. Запуск данного масштабного проекта был осуществлён в 2022 году. Как сообщает агентство Xinhua, на данный момент уже завершена возведение несущей конструкции — собрано 93 секции моста. Первую 215-тонную стальную решетчатую балку смонтировали в ноябре 2024 года, а последнюю – в январе 2025 года.  Мост будет располагаться над рекой Бейпань, протекающей в провинции Гуйчжоу, и пересечёт дно каньона Хуацзян. В настоящее время автомобилистам приходится совершать значительный объезд, тратя на это около полутора часов. После открытия моста, который станет частью скоростной трассы, соединяющей город Люпаньшуй с уездом Аньлун, время в пути сократится до одной-двух минут, что радикально упростит передвижение.

В провинции Гуйчжоу, учитывая сложный рельеф, насчитывается почти 30 тысяч мостов, соединяющих автомобильные дороги через различные преграды, включая глубокие ущелья. В последние годы была выполнена огромная работа в этой области, благодаря чему общая протяженность автодорог в провинции превысила 220 тысяч километров, из которых 9 тысяч — это скоростные шоссе. Это дало мощный импульс социально-экономическому развитию региона.  В частности, в 2003 году на трассе Гуаньсин был открыт мост Guanxing, построенный для преодоления уже упоминавшейся реки Бейпань. Его высота до мостового настила составляет 366 метров. Этот мост удерживал позицию самого высокого в мире на протяжении 13 лет.

Строительство нового моста, известного как Huajiang Canyon Bridge, происходит в сложных климатических условиях, где наблюдаются резкие перепады температур между днем и ночью, а также постоянные горно-долинные ветры, которые меняют направление дважды за сутки. Это требовало тщательной разработки уникальных инженерных решений. Примечательно, что среди 45 инженеров, задействованных в проекте, 32 моложе 35 лет, а один из отделов возглавляет всего 29-летний специалист. При этом многие из них уже снискали признание за вклад в развитие инженерных технологий.

При возведении этого объекта, который можно назвать настоящим чудом современной инженерии, используется усиленная стальная ферма с основным пролетом 1420 метров, что ставит его на первое место среди висячих мостов. Все материалы, задействованные в строительстве, произведены в Китае.

Высота двух бетонных башен составит 262 метра (северная) и 205 метров (южная). На вершине южной башни планируется создать уютное кафе, в которое гости смогут добраться на стеклянном лифте.Что касается самого моста, то в нем предусмотрен прозрачный участок пола, а для искателей острых ощущений — аттракцион банджи-джампинга. Вокруг данного сооружения планируется создать небольшой городок для посетителей и спортивный лагерь.

#новости #китай #транспорт #рекорд #природа #строительство мостов #инженерия #развитие региона #книга рекордов гиннесса #huajiang canyon bridge
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