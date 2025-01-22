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gotreksson
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
Для создания Большой Кавказской дороги в рамках реализации турсхемы «Большой Кавказ» потребуется порядка 44 млрд руб. Об этом сообщила руководитель проектного офиса разработчика турсхемы — компании «ПроГород» Ксения Титова.

Дорога протяженностью 1,4 тыс. км, предназначенная для соединения семи регионов Северного Кавказа, обещает стать важным фактором развития туризма в этом живописном уголке России. Инициированная компанией «ПроГород», которая является частью группы ВЭБ.РФ, эта масштабная инициатива требует около 44 миллиардов рублей для реализации, как стало известно в январе 2025 года. Условия финансирования уже предусмотрены в государственных программах тех регионов, через которые пройдет проектируемый маршрут.

На сегодняшний день активно развивается пешая тропа, протянувшаяся от Сочи до Дербента. Она охватывает 1441 км главного пути и 1297 км ответвлений, проходя чуть южнее Владикавказа через живописное село Безенги в Кабардино-Балкарской Республике. В рамках этой тропы туристам предлагается пять организованных маршрутов: от Дербента до Кубачи (108 км), Кубачи до Кумуха (83 км), Кумух до Короды (87 км), Корода до Хебды (83 км) и Хебда до Тинди (73 км). Параллельно с этим разрабатывается велотрек, который добавит новые возможности для активных путешествий.

Что касается Большой Кавказской автомобильной дороги, то ожидается, что она будет проходить вблизи пешей тропы, и примерно половина от общей длины (около 800 км) уже пригодна для использования, соответствуя необходимым стандартам. Однако оставшиеся 500 км требуют реконструкции, на что необходимо выделить не менее 30 миллиардов рублей, а для строительства новых участков протяженностью 115 км потребуется еще 14 миллиардов рублей.

Хотя детали проекта пока не раскрыты, новая трасса, вероятно, будет связана с дорогой Красная Поляна – Архыз (111 км), открытие которой, как ожидается, не состоится раньше середины 2030-х годов. По данным пресс-службы Росавтодора, стоимость ее строительства составляет 174 миллиарда рублей, в рамках которого планируется прорыть два тоннеля длиной 7,6 км и 5,1 км.

Планируется, что строительство недостающих участков Большой Кавказской дороги, возможно, до Архыза, будет завершено к 2027 году. Это создаст возможность для туристов проехать на собственных автомобилях по живописным местам и посетить множество достопримечательностей, к которым ранее не было доступа из-за недостаточной инфраструктуры.

Авторы проекта отмечают, что интерес к автомобильному туризму в России продолжает расти, и уникальные природные локации становятся все более востребованными. Нынешняя федеральная трасса Р-217 «Кавказ» проходит через все семь регионов СКФО на высоте ниже 1000 м, но она не предоставляет доступа к основным природным красотам. Тем не менее, эта трасса успешно справляется со своей логистической функцией и продолжает расширяться. До конца текущего десятилетия планируется полностью перевести ее в четырехполосное исполнение.

В отличие от существующей дороги, новая туристическая автодорога будет проходить на высоте до 4000 метров и сможет по своему живописному раскрытию сравниться с Чуйским трактом на Алтае — маршрутом, который был включен в пятерку самых красивых автомобильных дорог мира по версии американского журнала National Geographic.

Создание пеших, велосипедных и автомобильных туристических маршрутов станет важным компонентом мегапроекта «Большой Кавказ», в который до 2030 года намерены инвестировать около 1,5 трлн рублей, включая 584 млрд рублей из бюджетных средств (из которых уже одобрено 333 млрд рублей).

Согласно прогнозам, количество туристов, посещающих Северный Кавказ, удвоится за пять лет и достигнет 14 миллионов человек в год. Это, безусловно, окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа. Несмотря на это, некоторые эксперты высказывают сомнения, полагая, что осуществить данный проект, как минимум в обозначенные сроки, будет достаточно сложно.

#строительство дорог #сочи #архыз #дербент #северный кавказ #владикавказ #вэб.рф #красная поляна #кубачи #р-217 «кавказ»
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