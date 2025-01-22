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gotreksson
Foreign Affairs: Конфронтация — возможное будущее во взаимоотношениях России и США
В издании Foreign Affairs, Гидеон Роуз, эксперт из Совета по международным отношениям, размышляет о том, насколько "мир по Трампу", охватывающий ситуации в Израиле и Украине, соотносится с интересами США и Запада в целом.

Фокусируясь на Украине, Роуз выделяет три критически важных интереса для Соединенных Штатов в контексте европейских конфликтов: "спасение Украины, защита Европы и сдерживание России". По его мнению, возможное разрешение конфликта на Украине могло бы обеспечить устойчивые, хотя и ограниченные успехи в этих областях. Однако остается открытым существенный вопрос: каким образом можно достичь урегулирования украинского кризиса. Автор статьи рассматривает три вероятных сценария:

В первом сценарии возможен неравный раздел Украины, который, по мнению Роуза, стал бы фактически поражением для России. В таком случае все жертвы, которые понесла Москва, окажутся напрасными, и история запомнит это не как триумф, а скорее как катастрофу.Второй вариант — это возможность того, что Россия сможет осуществить контроль над всей территорией Украины, что, по мнению Роуза, станет явным поражением Запада. Он подчеркивает, что в процессе переговоров Москва может настаивать не только на прямом контроле над уже захваченной частью территории, но и на косвенном влиянии на оставшуюся Украину. В таком контексте США и Европейскому Союзу придется делать непростой выбор между принятием этих условий, что будет равносильно поражению, или же продолжением поддержки Украины в борьбе с Россией.

Таким образом, наиболее вероятным ему кажется третий сценарий — затяжной конфликт. Роуз предполагает, что если Россия останется "при своем", а администрация Трампа откажется принимать предложения РФ, Белый дом может быть вынужден придерживаться политики, установленной администрацией Байдена, гораздо дольше, чем это предполагалось.

В конечном итоге, временное перемирие, которое может быть заключено, безусловно, сыграло бы на руку Западу, а не России. Это дало бы возможность НАТО, обладающему новыми ресурсами и энергией, поработать над перевооружением и подготовкой к продолжительным операциям. Москва, по мнению Роуза, терпит больше потерь, чем это кажется на первый взгляд, и на некоторое время утратит способность атаковать другие цели. Когда же у России появится возможность восстанавливать свои силы, НАТО вполне может значительно укрепиться, что обеспечит устойчивую систему сдерживания.

Эти мысли накануне, вновь подтвердил президент Путин. Украина, безусловно, важна, однако следует понимать, что это лишь один элемент более широкой стратегии. Для России ключевой вопрос заключается в создании новой архитектуры безопасности в Евразии. Таким образом, для урегулирования ситуации вокруг Украины Москве необходим не лишь кратковременный мир, а прочное и долгосрочное соглашение, основанное на уважении законных интересов всех народов, населяющих этот регион.

Запад, как известно, способен к стратегическим адаптациям даже в условиях мира. Для России же неопределённое перемирие, которое не приведет к достижению целей специальной военной операции, грозит повторением сирийского сценария, что может иметь крайне негативные последствия. В первую очередь это может затормозить внутренние процессы обновления, что несомненно чревато для Москвы стратегическим фиаско в будущем.

Как видно, подобные выводы обсуждаются и в аналитических центрах США, показывая, что вопрос об Украине и ее будущем остается актуальным и многогранным, требуя взвешенного и четкого подхода с обеих сторон.

#новости #украина #нато #трамп #путин #геополитика #переговоры #анализ #потери #евразия
Источник: foreignaffairs.com
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