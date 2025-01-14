Главгосэкспертиза России: на федеральной автодороге М-5 «Урал» продолжатся работы по капитальному ремонту. Трасса протяженностью более 3,2 тыс. км, включая подходы к городам, соединяет Москву с Екатеринбургом и за счет связок с М-7 «Волга» и М-12 «Восток» обеспечивает выход к Западному Китаю. Проектная документация на первый и второй этапы капитального ремонта участка дороги с 1652 по 1670 км получила положительное заключение.

Одна из самых протяженных федеральных автодорог России, федеральная трасса М-5 «Урал», продолжает свое преображение. Летом 2024 года, на несколько месяцев раньше предусмотренного срока, на обновленном 10-километровом участке между поворотами на Чебаркуль и Миасс (км 1780 – км 1790), было открыто рабочее движение после капитального ремонта, который проводился в сложных геологических и погодных условиях.

Теперь этот участок трассы полностью преобразился, что стало возможным благодаря проведению работ, в результате которых дорога получила дополнительные полосы. Это значительно увеличило пропускную способность трассы до 30 тысяч транспортных средств в сутки, что, в свою очередь, устранило ранее существовавшие пробки в этом «узком горлышке». Полное завершение проекта состоялось совсем недавно, когда была обустроена прилегающая к трассе территория. Параллельно аналогичные работы были проведены на участке с 1564-го по 1578-й км, который ранее считался самым аварийным на М-5 «Урал». Здесь ежегодно фиксировались десятки дорожно-транспортных происшествий, включая лобовые столкновения, что дало основание местным жителям окрестить эту дорогу «дорогой смерти». Дополнительные полосы, которые начали функционировать с ноября прошлого года, сделали движение по этому направлению значительно безопаснее, что позволило запустить капитальный ремонт существующей дороги.

В рамках данной кампании были возведены и отремонтированы четыре моста через реки Атя и Ук, смонтированы 22 водопропускные трубы и 23 километра барьерного ограждения. Дополнительно установлено современное освещение и проведено спрямление дороги, что также существенно улучшило условия для автомобилистов.

В январе 2025 года стало известно, что проектная документация на первый (8 км) и второй (10 км) этапы капитального ремонта участка с 1652-го по 1670-й км, охватывающего территорию Катав-Ивановского и Саткинского районов Челябинской области, получила положительное заключение профильного учреждения. В рамках этого проекта предусмотрено строительство двух дополнительных полос и обновление существующей инфраструктуры.

Специалисты Главгосэкспертизы РФ отметили важность обновления одной из ключевых транспортных артерий страны, соединяющей столицу с уральскими регионами. На сегодняшний день некоторые участки М-5 не соответствуют современным требованиям безопасности и не могут справиться с увеличившимися объемами автотранспорта. Часть нагрузки удалось снять благодаря запуску скоростной трассы М-12 «Восток», но бесплатная федеральная дорога по-прежнему остается перегруженной.

До 2028 года планируется полностью перевести трассу «Урал» в четырехполосное исполнение на территории Челябинской области. Ключевым проектом является строительство 19-километрового Обхода Сима, который выведет транзитный транспорт за пределы городской росчерка, создавая на этом участке абсолютно новую современную дорогу категории IБ.

Эта масштабная стройка проходит в сложных условиях, так как специалистам приходится прокладывать дорогу сквозь нетронутую природу, включая лесные массивы и горы, что требует огромных усилий. Перепады высот на данном участке достигают 200 метров, поэтому объёмы земляных работ колоссальны: буровзрывные операции завершились в декабре 2024 года.

В ходе проекта было пробурено 13 тысяч скважин глубиной до 9-10 метров каждая, в которые заложили безопасные и высокоэффективные эмульсионные составы. Ежедневно разрушали около 8 тысяч кубических метров породы, и в общей сложности было «срезано» почти 450 тысяч кубических метров горной массы. Проект также предполагает возведение пяти эстакад и двух транспортных развязок с различными уровнями, среди которых наибольшее искусственное сооружение — мост через реку Сим протяженностью более 1 километра и высотой опор до 46 метров. Завершение строительных работ запланировано на 2026 год.

Федеральная трасса М-5 «Урал» является одной из самых значимых и старых автодорог России, проходящей через одиннадцать регионов страны. Её история насчитывает почти 100 лет — первые автомобили проехали по ней еще в 1930-х. Дорога достигла главных уральских городов только в 1960-х годах, и сегодня на Челябинскую область приходится 323 км данной трассы, охватывающие участки с 1548-го по 1871-й км.