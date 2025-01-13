Профессор Сюй Полин: столкнувшись с крупномасштабными экономическими санкциями со стороны США и Европы в 2022 году, российская экономика продемонстрировала устойчивость к внешним потрясениям и добилась быстрого роста, превзошедшего все ожидания.

Исходя из статистических данных последних лет, можно сделать вывод о том, что российская экономика, столкнувшись с западными санкциями, проявила удивительную устойчивость к внешним вызовам и неожиданно достигла значительного роста. Этот рост, можно сказать, даже сопровождается явлениями «перегрева» экономики. В 2022 году валовый внутренний продукт (ВВП) России сократился на 1,2%, однако уже в 2023 году темпы его роста составили 3,6%, а в первом полугодии 2024 года ВВП увеличился на 4,7% в годовом исчислении. «Перегрев» экономики проявляется в дальнейшем падении уровня безработицы, который с 2023 года демонстрирует тенденцию к снижению, а также в росте как инвестиционного, так и потребительского спроса, превышающего доступное предложение. В ноябре 2024 года уровень безработицы в России достиг исторического минимума, составив всего 2,3%, что не наблюдалось с 2000 года. В ответ на бурное развитие инвестиционного и потребительского спроса уровень цен продолжает расти. Несмотря на неоднократные повышения ключевой процентной ставки Центробанком России, влияние этих мер на сдерживание инфляции остается довольно скромным. По предварительным прогнозам, уровень инфляции в конце 2024 года может превысить целевой показатель в 8,65%, установленный ЦБ в сентябре.

Автор исследования выделяет производственный сектор как основного лидера экономического роста в России. В 2023 году темпы роста промышленности составили 4,1%, а обрабатывающие производства стали локомотивом этого роста с показателем +7,5%. Ожидается, что подобные темпы продолжатся благодаря начавшемуся процессу реиндустриализации в стране.

По словам китайского эксперта, несмотря на значительные расходы на оборону, бюджетная ситуация в России в целом оценивается как удовлетворительная: как доходы, так и расходы бюджета растут пропорционально, а дефицит бюджета остается стабильным.

Российская финансовая система демонстрирует устойчивость; риски колебаний валютных курсов успешно контролируются после 2022 года. Центробанк продолжает наполнять экономику кредитными средствами через целевые льготные кредиты и аукционные кредитные линии с низкими рисками и стабильной деятельностью. Растут валютные резервы, в октябре 2024 года они составили 631,57 миллиарда долларов США. Профицит внешней торговли с января по ноябрь достиг 118,6 миллиарда долларов, поэтому предпосылок для резкого падения курса рубля в настоящий момент нет.

Сюй Полин называет основным «двигателем» роста российской экономики развитие обрабатывающих производств, обусловленное увеличивающимися заказами военной промышленности. В качестве «стабилизатора» стратегической и социальной безопасности рассматриваются энергетический сектор и сельское хозяйство. Автор отмечает, что уровень продовольственной самообеспеченности России составляет практически 200%, что является поразительным показателем. В статье подчеркивается, что российское правительство не воспринимает экономику военного времени как нормальное состояние и осознает необходимость создания условий для перехода к долгосрочному стабильному экономическому росту. В связи с этим Россия, с одной стороны, продолжает инвестировать в военное потребление и фиксировать бюджетные капитальные вложения для инновационных проектов, а с другой — активно ищет новые рынки сбыта вне боевых действий. Среди 19 национальных проектов, утвердившихся для реализации в период с 2025 по 2030 годы, большинство сосредоточено на инновациях и открытии международных рынков.

Внешняя поддержка российской промышленности и новые цепочки поставок, по мнению ученого, значительно способствуют разрушению западной блокады, создавая диверсифицированные экономические партнерства, включая активное торгово-экономическое сотрудничество с Китаем. Сюй Полин также акцентирует внимание на том, что среди основных торговых партнеров России уже нет западных стран. Доля торговли с европейскими государствами сократилась с 41% в 2019 году до 23% в 2023 году, тогда как объем торговли с азиатскими странами составил уже 70%. Это указывает на стремление России развивать отношения с «дружественными странами» и большинством других государств мира, используя БРИКС в качестве главного хаба для своего продвижения.