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gotreksson
В КНДР идет строительство города-курорта на полуострове Калма
Северная Корея готовится к открытию масштабного туристического комплекса на живописном полуострове Калма, который, по утверждению властей, станет первым значительным шагом в развитии туристической индустрии страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично посетил строящийся объект, охарактеризовав его как начало «эпохальных перемен» в сфере туризма. Этот проект, задумывавшийся ещё в 2014 году, стал символом амбициозных планов Северной Кореи по развитию туристической привлекательности. Курортный комплекс, раскинувшийся вдоль пляжа Мёнгсасимни, протяженностью 5 километров, включает в себя около 150 отелей, ресторанов и достопримечательностей. Эксперты отмечают, что этот проект по масштабу является крупнейшим в истории Северной Кореи и, возможно, одним из самых значительных туристических проектов в мире с единым владельцем. 

Интересно, что место, где сейчас возводится курорт, ранее использовалось для ракетных испытаний, что добавляет своеобразный подтекст к истории этого региона.

Теперь полуостров Калма должен стать привлекательным направлением для туристов, которое официальные СМИ сравнивают с известными курортами Испании, такими как Бенидорм. Однако в отличие от испанского курорта, где развитие инфраструктуры происходило с множеством владельцев на протяжении долгих лет, Вонсан-Калма строится как единый комплекс, обеспечивая цельную концепцию обслуживания. Первоначально планировалось завершить строительство курорта к 2019 году, но проект столкнулся с множеством трудностей. Пандемия COVID-19 полностью остановила строительные работы, а недостроенные объекты привлекли внимание бездомных, в Северной Корее известных как «ккотчеби».

Строительство возобновилось в 2023 году, и власти объявили, что курорт откроется в мае 2025 года. Тем не менее, последний прогноз перенес срок на июнь 2025 года. Многие эксперты связывают эти задержки с трудностями в закупке предметов роскоши для внутреннего оформления VIP-номеров.

По сообщениям местных источников, комплекс будет включать аквариум, спортивные площадки и зоны для отдыха. Фотографии, опубликованные северокорейскими СМИ, демонстрируют современные бассейны, рестораны и отели, которые задумываются с учетом мировых стандартов.

Однако же, туристическая политика Северной Кореи остается весьма строгой: визиты организуются только в рамках групповых туров с ограниченными маршрутами, и туристы редко могут свободно перемещаться за пределами комплекса. Северная Корея находится под давлением международных санкций, которые существенно ограничивают экономическое развитие. Однако туристическая индустрия, как отметил Ким Чен Ын, не подпадает под эти санкции. Он заявил, что развитие туризма может стать «новым двигателем» для экономического роста и оживления регионов.

Кроме курорта Вонсан-Калма, власти продолжают развивать туристические зоны на горе Кымган и в районе Самчжиён. Эти проекты должны улучшить уровень жизни населения и укрепить имидж страны как центра социалистической культуры.

Несмотря на амбициозные заявления о международной привлекательности, основная аудитория курорта — это туристы из России и Китая. Политические связи с Москвой и Пекином способствуют привлечению гостей из этих стран, особенно после возобновления работы границ Северной Кореи.

Эксперты считают, что внутренний туризм также займет ключевую роль. Северная Корея делает акцент на привлечение граждан со всех концов страны для демонстрации успехов социалистического строительства и улучшения экономических условий.

Однако туристические поездки в Северную Корею не обходятся без рисков. Инциденты, такие как убийство южнокорейской туристки в 2008 году, подчеркивают опасности, связанные с посещением этой страны. Организации по защите прав человека постоянно критикуют северокорейское правительство за многочисленные нарушения, что также негативно влияет на восприятие страны на международной арене.

Открытие Вонсан-Калма станет важным шагом для Северной Кореи, которая стремится улучшить свой международный имидж и привлечь дополнительные доходы в свою экономику. Однако успешность проекта во многом зависит от политической стабильности, доступности для иностранных путешественников и способности завершить строительство в установленные сроки.

Проект Вонсан-Калма символизирует стремления Северной Кореи выйти за рамки своей изоляции и предложить уникальный туристический опыт. Но сможет ли этот курорт оправдать возложенные на него ожидания и стать новым этапом в истории страны — это станет ясно только с течением времени.

#новости #строительство #северная корея #covid-19 #туризм #ким чен ын #изоляция #отели #курорт #вонсан-калма
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