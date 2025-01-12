К 2030 году Россия планирует значительно увеличить производство судов, с целью достичь 638 единиц в год, что более чем в десять раз превышает текущие объемы. Основное внимание уделяется увеличению доли отечественных комплектующих с 34% до 40%, что поможет укрепить экономику и стратегическую независимость страны.

К 2030 году Россия намеревается увеличить выпуск судов более чем в десять раз. Согласно единому плану по достижению национальных целей развития, в ближайшие годы намечены впечатляющие объемы строительства:

- 2024 год — 60 судов

- 2025 год — 105 судов

- 2026 год — 235 судов

- 2027 год — 378 судов

- 2028 год — 493 суда

- 2029 год — 563 суда

- 2030 год — 638 судов

И всё это не просто цифры. За каждым из этих проектов стоят амбиции и надежды на возрождение российской морской мощи. Основным акцентом станет увеличение доли отечественных комплектующих с нынешних 34% до 40%. Это значит, что местные производства будут задействованы в создании современного флота, что укрепит не только экономику, но и стратегическую самостоятельность страны.

Не менее важно и то, что правительство определило ряд программ поддержки для судостроительной отрасли. Эти инициативы охватывают весь спектр процессов: от финансирования строительства до разработки научно-технической базы. Но так ли легко реализовать такие высокие цели?

На первый взгляд, реализация производственного плана кажется амбициозной. В то же время текущая ситуация в судостроительной отрасли оставляет желать лучшего. Однако появилась надежда на финансирование со стороны ВТБ, который осенью 2023 года взял под контроль Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Этот шаг может стать спасательным кругом для всей отрасли, обеспечивая необходимыми ресурсами и поддерживая инновационные разработки.

Но есть и опасения: стоит помнить о том, что аналогичные амбициозные планы ранее были озвучены для авиационной промышленности. Например, серийный выпуск Ту–214 предполагали начать в прошлом году, а МС–21 и SSJ–NEW – уже в этом. К сожалению, многие сроки были «перенесены вправо», что поднимает вопрос о реальности задуманных целей.

Тем не менее можно надеяться на лучшее: если задействовать накопленный опыт и ресурсы разумно, то российское судостроение может стать гордостью страны и серьезным конкурентом на международной арене. Тем более что водный транспорт остается жизненно важным для экономики России с ее обширными морскими границами и путями.