Министерство обороны Великобритании объявило о проведении сессии Project COOKSON Challenge Session, которая состоится 22 января 2025 года в Лондоне. На мероприятие приглашаются отраслевые партнеры из стран НАТО, Украины и «Five-Eyes» для участия в разработке универсальной, быстрой и малозаметной морской системы, предназначенной для операций в Украине и за ее пределами.

22 января 2025 года в Лондоне состоится отборочный этап проекта COOKSON, нацеленного на разработку "универсальной, быстрой и малозаметной морской системы", которая будет задействована в операциях как на территории Украины, так и за её пределами. В мероприятии примут участие представители NATO, Украины и разведывательного сообщества "Five-Eyes".

Проект COOKSON предполагает создание небольшого, малозаметного и высокоскоростного ударного судна с модульными грузовыми отсеками, способного эффективно действовать в сложных погодных условиях. Судно будет оснащено двумя ракетами и пусковой установкой. Его размеры позволят транспортировать катер на Украину по земле в стандартном 40-футовом контейнере, а в идеале – в 20-футовом. "После развертывания на территории Украины система сможет функционировать в автономном или полуавтономном режиме, доставляя грузы, выполняя поставленные задачи и возвращаясь на контролируемые территории для дозаправки и техобслуживания", – отмечается в документе. Также рассматривается возможность возвращения судов в дружественные Украине государства.

Ожидаемые характеристики системы включают:

— максимальная скорость: более 40 узлов, даже в условиях волнений на море;

— дальность хода: до 800 морских миль при полной загрузке;

— минимальная продолжительность автономной работы: 72 часа;

— малая заметность и возможность действия в условиях плохой или отсутствующей связи по GNSS;

— возможность транспортировки нескольких "односторонних" боеприпасов с фугасной боеголовкой весом 80 кг и дальностью 30–100 км;

— наличие средств противовоздушной обороны для нейтрализации угроз, таких как вертолёты и разведывательные беспилотники.

Минобороны Великобритании планирует в первом квартале 2025 года приобрести первые 10 образцов системы и обеспечить их "сотнями" ракет. В конце 2025 – начале 2026 года предполагается перейти к полноценным закупкам в объёме двух-трёх единиц в месяц. Поскольку основные цели предполагаемых беспилотных катеров будут заключаться в нанесении ударов по российскому побережью, их характеристики будут сопоставимы с маломощными крылатыми ракетами.

Тем не менее, остаётся неясным, насколько эффективными окажутся эти усилия; британское Министерство обороны в истории часто подвергалось критике за свою неэффективность. Однако, важно отметить сам факт объявления конкурса для создания средств, направленных на атаку на Россию, и при этом рассчитываемых на осуществление результатов в течение ближайшего года.